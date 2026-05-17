レーヴィス栃木が香港代表経験もあるOH蕭昌鴻の加入を発表

17日、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）のレーヴィス栃木は、香港出身のアウトサイドヒッター（OH）蕭昌鴻（33）が2026-27シーズンから加入することを発表した。

蕭は香港出身で、同国代表としてプレーした経験も持つ。身長193㎝から繰り出される高さを生かした攻撃力と安定した守備力を兼ね備える選手で、大きな戦力となることが期待される。

また、R栃木は香港との国際交流を積極的に推進しており、16日から17日にかけてバレーボール教室やエキシビションマッチを実施。今回の加入もその取り組みの一環として発表された。

クラブは今回の入団に関してコメントを発表している。

「この度、蕭昌鴻選手がレーヴィス栃木へ加入することとなりました。異国の地で新たな挑戦を決断することは、決して簡単なことではありません。言語や文化、プレースタイルの違いなど、多くの壁がある中で、それでも前に進もうとする蕭選手の姿勢に、クラブとして大きな可能性と強い覚悟を感じています。彼はプレーヤーとしての能力はもちろん、真摯に競技へ向き合う姿勢や周囲を尊重する人間性も非常に魅力的な選手です。レーヴィス栃木は、蕭選手が日本で安心して挑戦できる環境を整えるとともに、共に成長し、共に新たな歴史を築いていきたいと考えています。蕭選手への温かいご声援をよろしくお願いいたします」