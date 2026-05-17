世界9,995個、シリアルナンバー入りで日本初上陸！ PGS「トップガン 公開40周年記念 世界限定公式グッズ」

記事ポイント 『トップガン』公開40周年を記念した世界限定生産の公式グッズが、日本国内で初めて販売開始ピンバッジ・キーホルダーは世界限定9,995個のシリアルナンバー入りで、完売後は入手困難なコレクターズアイテムファッションに取り入れられるバッジ類から日常使いのコースター・栓抜きまで、幅広いラインナップ 『トップガン』公開40周年を記念した世界限定生産の公式グッズが、日本国内で初めて販売開始ピンバッジ・キーホルダーは世界限定9,995個のシリアルナンバー入りで、完売後は入手困難なコレクターズアイテムファッションに取り入れられるバッジ類から日常使いのコースター・栓抜きまで、幅広いラインナップ

1986年に公開されたアクション映画の傑作が、今年で40周年を迎えます。

エンターテインメント公式グッズストア「PGS」は、『トップガン』の世界限定生産40周年記念公式グッズの日本初販売を2026年5月15日に開始します。

世界限定品のため完売後は再入荷のないコレクターズアイテムとして、国内ファンの注目を集めています。

PGS「トップガン 公開40周年記念 世界限定公式グッズ」





取扱店舗：PGS（オンラインストア）販売開始：2026年5月15日価格帯：2,800円〜4,800円（税込）仕様：世界限定生産品（一部シリアルナンバー入り）

今年2026年は『トップガン』公開から40年の節目にあたります。

2022年公開の第2作『トップガン マーヴェリック』が若い世代にも広く受け入れられ、世代を超えて支持される作品となります。

毎年5月13日は世界的に「トップガンの日」として認知されており、今年は40周年記念イベントも展開されています。

今回日本初上陸となるグッズは、作中の象徴的な戦闘機「F-14 トムキャット」や名シーン・名セリフをモチーフにした全4アイテムで構成されます。

エナメル仕上げのピンバッジやキーホルダーなどファッションアイテムとして活用できるものから、コルク裏地付きコースターや栓抜きといった日常生活に溶け込むインテリア系アイテムまで、幅広いシーンで使えるラインナップとなっています。

Limited Edition Moving Pin Badge（ピンバッジ）





エナメル仕上げのバッジ面から「F-14 トムキャット」の機体が立体的に飛び出す構造のピンバッジです。

サイズは約60×65mmで、バッグや帽子に留めてファッションの差し色として使えます。

商品名：Limited Edition Moving Pin Badge価格：4,800円（税込）数量：世界限定9,995個仕様：シリアルナンバー入り・エナメル仕上げ・サイズ約60×65mm

世界9,995個にシリアルナンバーが刻まれており、手元に届いた時点でコレクターズナンバーが確定します。

完売後は再生産のない限定品のため、早期の入手が望まれるアイテムです。

Limited Edition F-14 Bottle Opener（栓抜き）





シルバーカラーのメタル素材で仕上げられた「F-14 トムキャット」型の栓抜きで、パネルラインの彫刻と可変翼形状が精巧に再現されています。

サイズは約105×51mmで、背面にはマグネットが付属しており冷蔵庫などに貼り付けて保管・ディスプレイできます。

商品名：Limited Edition F-14 Bottle Opener価格：3,980円（税込）数量：世界限定生産品仕様：マグネット付き（背面）・サイズ約105×51mm

キッチンやバーカウンターに置いても映えるデザインで、映画ファンのホームパーティや日常の食卓シーンに存在感を発揮します。

Limited Edition Maverick Keyring（キーホルダー）





マーヴェリックとアイスマンの名シーンをモチーフにしたエナメル仕上げのキーホルダーで、サイズはチェーンを除いて約40×70mmです。

シリアルナンバーが入っており、世界9,995個の限定品として発行されます。

商品名：Limited Edition Maverick Keyring価格：2,800円（税込）数量：世界限定9,995個仕様：シリアルナンバー入り・エナメル仕上げ・サイズ約40×70mm（チェーン除く）

カバンのチャームや鍵束に付けて日常使いできる大きさで、手に取るたびに作中の印象的な場面が呼び起こされます。

4アイテムの中で最も手の届きやすい価格帯となっています。

Set of Four Printed Coasters（コースター4枚セット）





直径約89mmの円形コースター4枚が1セットになった商品で、バレーボールトーナメント・鷹・TOMCATキャラクター・United States Navy Fighter Weapons Schoolの4種デザインが収録されています。

裏面にはコルク素材が貼られており、テーブルの傷つき防止と滑り止めの機能を兼ねています。

商品名：Set of Four Printed Coasters価格：4,800円（税込）数量：世界限定生産品仕様：4種デザインセット・直径約89mm・コルク裏地

作中の象徴的なモチーフが4柄そろったセットで、ホームシアタータイムやカフェ風のティータイムデスクに並べると映画の世界観がテーブルに広がります。

1986年の初公開から40年が経過してもなお新たなコレクターズグッズが世界規模で生産される作品は限られており、今回の4アイテムはその稀少性を象徴しています。

価格帯は2,800円〜4,800円（税込）と幅広く、ピンバッジとキーホルダーにはそれぞれ世界9,995個のシリアルナンバーが付与されているため、ファンにとっての特別な一品となります。

PGS「トップガン 公開40周年記念 世界限定公式グッズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 今回の40周年記念グッズはどこで購入できますか？

A. PGSのオンラインストアで販売されています。

販売ページはPGS公式サイトの「TOP GUN」コレクションページに掲載されています。

Q. 世界限定9,995個のアイテムは完売後に再販されますか？

A. 世界限定生産品のため、完売後の再生産および再販は予定されていません。

シリアルナンバー入りのコレクターズアイテムとして扱われています。

Q. ピンバッジとキーホルダー以外のアイテムにもシリアルナンバーは付いていますか？

A. 栓抜き（Limited Edition F-14 Bottle Opener）とコースター4枚セット（Set of Four Printed Coasters）はシリアルナンバー付与の記載がなく、世界限定生産品として案内されています。

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