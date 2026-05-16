インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「脇役俳優ランキング」を投票で募っています。2026年5月16日時点で集まった5243票でのランキングを紹介します。

【えっ？】野間口徹、柄本明は？ 意外な順位にビックリ！ 「脇役俳優ランキング」1〜10位を公開！

3位は松重豊さんでした。投票した人からは「どんな役柄でも演じ分ける、物語に安心感を与えてくれるようなバイプレイヤーさん」「松重さんが出ている番組は安心してみられますね。この人がいるなら、この番組にハズレはないっと言ったとこでしょうか」「ルックスもいい！声もいい！演技もいい！面白い！世界一大好きなバイプレーヤーです！」といった声が寄せられていました。

2位は小日向文世さんでした。回答では「コミカルな役から刑事役、犯人役、幅広い演技ができるまさに名脇役の俳優さんと思う」「小日向さんが出ていると、なぜか安心する」「いるといないとじゃ全然違う」などの感想が見られました。

1位は遠藤憲一さんでした。投票者からは「シリアスな役から、コミカルな役までばっちりとこなせます」「今や 主役を普通に食ってしまう存在感」「なかなかに強面な方ですが、演じる役によってかわいらしさも見えるすてきな俳優」「主役をやっても、脇役をやっても面白い」といったコメントが集まっていました。