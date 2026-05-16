量産仕様以上の主張を放つプロトタイプ

ブリストル・カーズが、オープン・グランドツアラー市場へ挑んだ判断は、懸命なものだったと思う。経営を率いたトニー・クルック氏は、一定のニーズが有ると睨んでいた。

【画像】ザガートが作った「つなぎ」のオープンGT 412 プロトタイプ 歴代のブリストルも 全121枚

当時の英国には、ジェンセン・インターセプターやロールス・ロイス・コーニッシュといった、上級モデルが複数存在していた。クライスラー由来の6.6L V型8気筒エンジンを積んだ412にも、チャンスはあった。



ブリストル412（プロトタイプ／1973年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

今回のプロトタイプは、ボンネットの先端がより垂直に造形されており、量産仕様以上の主張を放つ。初期の提案から短縮されたといっても、全長は4940mmもある。オリジナルのデザインは、どんな姿だったのか興味も掻き立てられるが。

412用のボディは、ザガートの工場で98台か99台分が組み立てられ、塗装されてからブリストルへ届けられた。段差の付いたサイドの処理などへ、ランチア・ベータ・スパイダーやランドローバー・レンジローバーなどの影響を見て取れる。

1000時間の作業を経て塗装されたボディ

幾度もの転売を経て、プロトタイプの412をジェームズ・キャラダイン氏が購入したのは、2002年末。その時点で、ボディはレッドからブラックへ塗り替わっていたという。

彼は根っからのブリストル・マニアで、10代の頃、既に404を購入している。「その後に購入した405 ドロップヘッドクーペが、この412を入手するキッカケになりました。オーナーズクラブによる、南アフリカ・ツアーへの参加を理由に」



ブリストル412（プロトタイプ／1973年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

「ツアーへ向けて405のレストアを頼んだんですが、全然間に合わなかったんです。そこで、憧れていた412を急いで探しました。以来、素晴らしい時間を過ごしています」

「プロトタイプという点に惹かれたんです。2008年には、専門家のアンドリュー・ミッチェルさんへレストアを依頼しています。当初の状態は褒められたものではなく、約4年間、1000時間の作業を経てから塗装されました」。キャラダインが振り返る。

テーラードスーツの裏地のように派手な内装

412は、典型的な美しいフォルムではないかもしれない。しかし、クロームメッキのロールオーバーバーとエイボン・ホイールで飾った姿は、筆者を魅了する。ガンメタリックの塗装も、落ち着いていて好ましい。状態の良さが、陽光を受けて強調される。

インテリアは、いかにもブリストル。マスタード・イエローのレザーが、ボディと見事な対比を生む。シックなテーラードスーツの、裏地のように。前後の席へ大人2名がゆったり座れ、ルーフパネルとリアのソフトトップを開けば、一層優雅に過ごせる。



ブリストル412（プロトタイプ／1973年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

ダッシュボードはクラシカルなデザインだが、ステアリングホイールはスポーティな3スポーク。ブリストルのロゴが、誇らしい。

豪快さをなだめたクルージングが気持いい

6.6L V8エンジンが轟音を放ちつつ、大きなボディを軽々と突き動かす。太いトルクは、3速ATとの相性も良い。扁平率70のミシュラン・タイヤが、路面の凹凸を吸収する。

ステアリングコラムに伝わる細かな揺れは、シャシー剛性の不足によるものだろう。量産版では、補強が施されている。パワーアシストはZF社製で、切り始めはやや曖昧だが、ステアリングホイールは軽く操れ、レシオもスロー過ぎず直感的に導ける。



ブリストル412（プロトタイプ／1973年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

フロントノーズは素早く反応するものの、気張らずともボディロールは大きい。急発進を試みると、テールが大きく沈み込む。意欲的に速度は上昇し、あっという間に一般道の制限速度へ。リアのリジットアクスルは、しっかりトルクを受け止める。

豪快さをなだめつつ、春風を受けながらのクルージングが気持いい。ブレーキはもう少し効きが強くて良いが、許容範囲。100km/h時の回転数は1900rpm程度で、クリーミーなサウンドに包まれながら、穏やかに流れる景色を楽しめる。

トニー・クルック氏と似た性格の412

ブリストル・カーズを率いたトニー・クルック氏と、412の性格は似ているように思う。工場で主任マネージャーを務めた、ジェフ・マーシュ氏が振り返る。「25年間も仕事を与えてくれたんです。厳しくも公平な人でした。自分は好きでしたよ」

最終的に603を名乗る次期モデルまでの、つなぎ役だった412。クラシックカーとなった今、類まれな存在感でファンを魅了する。快晴の春に運転すれば、一層惹き込まれる。



ブリストル412（プロトタイプ／1973年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

協力：ジェームズ・キャラダイン氏、ジェフ・マーシュ氏、ジョージ・ホワイト氏、コッツウォルド空港

ブリストル412（1975〜1982年／英国仕様）のスペック

英国価格：1万4584ポンド（新車時）／4万5000ポンド（約945万円）以下（現在）

生産数：61台

全長：4940mm

全幅：1770mm

全高：1435mm

最高速度：225km/h（予想）

0-97km/h加速：7.4秒

燃費：4.6km/L（予想）

CO2排出量：−g/km

車両重量：1714kg

パワートレイン：V型8気筒6556cc 自然吸気 OHV

使用燃料：ガソリン

最高出力：263ps/4800rpm

最大トルク：56.5kg-m/3200rpm

ギアボックス：3速オートマティック／後輪駆動



ブリストル412（プロトタイプ／1973年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）