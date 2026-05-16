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覚悟が違う。

モバイルバッテリーや充電器と並んで人気のAnkerのサウンドガジェット。その新作、手のひらサイズのBluetoothスピーカー「Anker Soundcore Boom Go 3i 」がやってきました。

Anker Soundcore Boom Go 3i 8,990円 Amazonで見る PR PR

Amazonだと8,990円。

サイズは小さいですけど、機能はよさそう（後述します）なのでこの値段も納得…ですが！ 発売記念セールとして、5月18日まで数量限定で25％OFFで売るというやる気を見せています。Ankerかっけえ！

小さくてもパワフル＆多機能。優秀な子

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小型ですけど、シンプルではなくむしろ多機能。ってのがコイツの特徴。

具体的には…

・15W出力のスピーカー搭載 ・バッテリー持ちは最大40時間 ・IP68防水でお風呂もOK ・バッテリー残量ディスプレイ／LEDライト搭載 ・ストラップ付きで自由な設置＆持ち運び ・2台繋げればステレオ再生できる ・スマホへの充電もOK（容量4,800mAh）

と、小型スピーカーらしからぬ機能がずらり。

自宅で使ってもいいですし、お出かけのときにはそのままサクッと持っていける携帯性のよさで活躍するのでは？

非常時の安心をスピーカーがくれる

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なお、外遊びに持っていくと「安心感」もスピーカーが分けてくれます。

本体内蔵バッテリーからスマホの充電もOK。その分音楽再生時間は減っちゃうけど、バッテリー切れのピンチをスピーカーが救ってくれるってわけですね。

さらに、92dBという大音量で警報を鳴らすことも。使わないに越したことありませんが、アウトドアでの緊急通知やキャンプなどでの防犯にも役立つと思うな。

うーん、こう考えると僕も欲しくなってきたな…。買っとくか？

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