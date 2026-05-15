通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は７．３％、「通常型」で安定推移へ
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は７．３％、「通常型」で安定推移へ
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.32 6.12 6.68 8.10
1MO 7.54 5.91 6.56 7.40
3MO 7.67 5.88 6.73 7.33
6MO 8.07 6.15 7.18 7.51
9MO 8.21 6.32 7.48 7.65
1YR 8.35 6.60 7.78 7.78
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.96 8.66 6.55
1MO 7.52 8.32 6.70
3MO 7.70 8.40 6.70
6MO 8.16 8.86 7.04
9MO 8.43 9.08 7.22
1YR 8.61 9.29 7.39
東京時間16:32現在 参考値
ドル円1週間は7.32％と東京午前の7.45％から小幅に低下した。１週間から1年にかけてのボラティリティー曲線は、短期から長期にかけて順次水準が上がる「通常型」が定着してきている。米中首脳会談や一連の米インフレ・小売指標などの発表を通過し、イベントリスクが剥落した。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.32 6.12 6.68 8.10
1MO 7.54 5.91 6.56 7.40
3MO 7.67 5.88 6.73 7.33
6MO 8.07 6.15 7.18 7.51
9MO 8.21 6.32 7.48 7.65
1YR 8.35 6.60 7.78 7.78
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.96 8.66 6.55
1MO 7.52 8.32 6.70
3MO 7.70 8.40 6.70
6MO 8.16 8.86 7.04
9MO 8.43 9.08 7.22
1YR 8.61 9.29 7.39
東京時間16:32現在 参考値
ドル円1週間は7.32％と東京午前の7.45％から小幅に低下した。１週間から1年にかけてのボラティリティー曲線は、短期から長期にかけて順次水準が上がる「通常型」が定着してきている。米中首脳会談や一連の米インフレ・小売指標などの発表を通過し、イベントリスクが剥落した。