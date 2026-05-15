トヨタ新型「小さなランクル」発表に“反響殺到”！

2026年5月14日、トヨタから「ランドクルーザー」シリーズの新たな仲間となる新型「ランドクルーザーFJ（以下、ランクルFJ）」が正式に発表・発売されました。

ランクルシリーズで現在展開されている最上級の「300」、実用性を高めた中核の「250」、プロユースの「70」に続く第4の柱となる本モデルは、「自由と喜び」をテーマに、より多くの人が気軽に本格的なオフロード車を楽しめるように開発された一台です。

【画像】これがトヨタ“小さな”「新型ランクルFJ」です！（90枚）

そんな新型ランクルFJの最大の魅力は、日本の道路事情にマッチした絶妙なサイズ感です。

全長は4575ミリと、街でよく見かける同社の「ハリアー」よりも15センチ以上短く設計されています。

その一方で全高は1960ミリと大人の背丈を優に超え、横から見ると少しずんぐりとした愛嬌のあるシルエットを採用しました。

ホイールベースも上位モデルより短く、最小回転半径は5.5メートルを実現。

そのため狭い路地やスーパーの駐車場でも比較的扱いやすいのが嬉しいポイントです。

外観には、歴代モデルへのオマージュを感じさせるレトロな雰囲気が漂います。

サイコロをモチーフにしたという四角いボディに、コの字型のヘッドライトやTOYOTAロゴのフロントグリルが組み合わされ、一目でFJと分かる個性を放ちます。

前後バンパーは万が一ぶつけてしまっても一部だけを交換できる分割式を採用しており、オフロードを走る道具としての機能美も考慮されました。

骨格には強靭なラダーフレーム構造を採用し、足回りも非常に本格的。荒れた路面での走破性は、70シリーズに匹敵するほどだといいます。

搭載される2.7リッターのガソリンエンジンには6速ATとパートタイム式四輪駆動が組み合わされ、急な下り坂を安全に降りるための電子制御も充実。

車内は水平基調のシンプルなデザインで、冬に手袋をしたままでも押しやすいよう、大型のスイッチを配置しました。

また後部座席を倒せば約800リットルもの荷室が現れ、キャンプ道具も余裕で積み込めます。

現在グレードは「VX」のみの展開で、車両価格（消費税込）で450万100円に設定されました。

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この待望の新型モデルに対し、SNSなどインターネット上ではさっそく様々な声が殺到しています。

四角く無骨なデザインには「素直にカッコいい」「一人用の遊びクルマとして最高のサイズ感」と好意的な意見が多数寄せられました。

価格についても「なんとか手が届くランクルが出た！」と喜ぶ声がある一方、「あと少し足してランクル250を買うか本気で迷う…」「450万100円の『100円』という端数は何なんだ？」「それ気になった！100円安くして！」といった率直な感想も上がっています。

なかでも多くのユーザーが気にしているのが燃費とエンジンの種類です。

カタログ値でリッター8.7キロという燃費には、「街乗りなら実質5キロから7キロくらいになりそう…」「購入するにはガソリン代の覚悟が必要だなぁ」と冷静に維持費を計算する意見が散見されます。

また、「ディーゼルやハイブリッドモデルが追加されるまで様子を見る」「MT車が出たら即決するよ」と、今後のラインナップ拡充に期待を寄せる声も少なくありません。

このように、コンパクトなサイズに本格的な悪路走破性を詰め込んだ新型ランクルFJ。

すでに販売店での争奪戦を心配する声も上がっており、しばらくはこの新しい小さなランクルの話題で自動車市場は持ちきりになりそうです。