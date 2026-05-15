【ファッションセンス】“裸の大将”へのリスペクトがハンパない…!?「コンビニも行けない」「いや、おにぎり買いに…」【作者に聞く】
お酒が大好きな、自称“ポンコツアラサー独身OL”ポコミ(@k_pokomi)さん。Xやブログに投稿しているお酒やOLの日常を描いた漫画が、「おもしろすぎる。最高です。久々に電車の中で声出して笑ってしまった」「どの話も同意しすぎてコメントしきれない…」「なんというあるある 笑」などと共感を得て話題となっている。今回は『衣替え』と題したちょっと残念なエピソードを紹介する。
【漫画】本エピソードを読む
最近、少しずつ暑くなってきたことから、衣替えを決意したポコミさん。「まずは厚手の部屋着を涼しいものに買い替えたいな」と思い、さっそくお店へ向かった。いろいろ見るなかで「タンクトップなら涼しいよね!!(安いし)」と購入を決める。「ついでに下も買おう」とハーフパンツも購入し、大満足で帰宅したのだが、自分でも吹き出してしまう仕上がりに…！つい「おにぎり」とつぶやいてしまった、その姿やいかに…⁉
本エピソードについてポコミさんに話を聞いてみた。
――帰宅後、試着してみていかがでしたか？
もうとんでもない既視感のかたまりでした。実際はベージュではなくカーキのハーフパンツを買ったんですけど、それでも画伯感が暴力的すぎて…！
――もともとおでかけ用ではなく、部屋着用として購入されたんですよね？
はい。でも「コンビニくらいなら行けるかな〜？」と思って買ったんですけど、こんなに見る者すべてに画伯を押し付けてくる“画伯ハラスメント”な服装では絶対にどこへも行ってはいけないと思いました。
――お買い物は失敗…でしょうか？
いえ！本当に涼しいし動きやすいし快適さは半端ないので、まぁ…気に入ったかどうかで言ったら「今年一番のよい買い物したと思うレベル」で気に入ってます！
――気に入られたのならよかったです(笑)。今日のこれからのご予定は？
小腹が空いたので、おにぎりでも食べようかな(笑)？
『ポコミのぽんこつ日記』には、酒飲みにはわかり味が深いあるあるエピソードが満載！酒飲みだけど毎日を一生懸命生きている独身アラサーOLのポンコツな日常にプッと吹き出してしまう。電車や会社など人がいるところで読むのは危険な爆笑作品もあるので、まだ読んだことがない方は、“周囲に誰もいない”ことを確認して一気読みしてみて！
取材協力：ポコミ(@k_pokomi)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
最近、少しずつ暑くなってきたことから、衣替えを決意したポコミさん。「まずは厚手の部屋着を涼しいものに買い替えたいな」と思い、さっそくお店へ向かった。いろいろ見るなかで「タンクトップなら涼しいよね!!(安いし)」と購入を決める。「ついでに下も買おう」とハーフパンツも購入し、大満足で帰宅したのだが、自分でも吹き出してしまう仕上がりに…！つい「おにぎり」とつぶやいてしまった、その姿やいかに…⁉
本エピソードについてポコミさんに話を聞いてみた。
――帰宅後、試着してみていかがでしたか？
もうとんでもない既視感のかたまりでした。実際はベージュではなくカーキのハーフパンツを買ったんですけど、それでも画伯感が暴力的すぎて…！
――もともとおでかけ用ではなく、部屋着用として購入されたんですよね？
はい。でも「コンビニくらいなら行けるかな〜？」と思って買ったんですけど、こんなに見る者すべてに画伯を押し付けてくる“画伯ハラスメント”な服装では絶対にどこへも行ってはいけないと思いました。
――お買い物は失敗…でしょうか？
いえ！本当に涼しいし動きやすいし快適さは半端ないので、まぁ…気に入ったかどうかで言ったら「今年一番のよい買い物したと思うレベル」で気に入ってます！
――気に入られたのならよかったです(笑)。今日のこれからのご予定は？
小腹が空いたので、おにぎりでも食べようかな(笑)？
『ポコミのぽんこつ日記』には、酒飲みにはわかり味が深いあるあるエピソードが満載！酒飲みだけど毎日を一生懸命生きている独身アラサーOLのポンコツな日常にプッと吹き出してしまう。電車や会社など人がいるところで読むのは危険な爆笑作品もあるので、まだ読んだことがない方は、“周囲に誰もいない”ことを確認して一気読みしてみて！
取材協力：ポコミ(@k_pokomi)
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