W杯メンバー発表前最後の試合で久保建英は２戦連続の早期交代…防戦一方のソシエダは降格圏ジローナと１−１ドロー、６戦未勝利
現地時間５月14日に開催されたラ・リーガの第36節で、久保建英が所属する８位のレアル・ソシエダが降格圏の19位に沈むジローナとアウェーで対戦した。
久保を２試合連続で先発で起用したソシエダは、序盤から押し込まれる展開が続く。それでも28分、セルヒオ・ゴメスのCKにDFマルティンがヘッドで合わせ、先制に成功する。
37分には、ウナヒの際どいシュートを浴びたが、GKレミロの好セーブで防ぐ。
１点リードで折り返したアウェーチームは、後半も防戦一方となるなか、57分の二枚替えでクボをベンチに下げる。前節ベティス戦の54分に続いて、早期交代となった。
迎えた66分、クロスにワンタッチで合わせたFWストゥアニにゴールに流し込まれ、ついに同点ゴールを許す。
このまま１−１で終了。ソシエダはリーグ戦６試合未勝利となった。
15日の日本代表ワールドカップメンバー発表前最後の試合で、久保はインパクトを残せなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「魔法のよう」番記者が唸った久保建英のスルーパス
久保を２試合連続で先発で起用したソシエダは、序盤から押し込まれる展開が続く。それでも28分、セルヒオ・ゴメスのCKにDFマルティンがヘッドで合わせ、先制に成功する。
37分には、ウナヒの際どいシュートを浴びたが、GKレミロの好セーブで防ぐ。
１点リードで折り返したアウェーチームは、後半も防戦一方となるなか、57分の二枚替えでクボをベンチに下げる。前節ベティス戦の54分に続いて、早期交代となった。
迎えた66分、クロスにワンタッチで合わせたFWストゥアニにゴールに流し込まれ、ついに同点ゴールを許す。
このまま１−１で終了。ソシエダはリーグ戦６試合未勝利となった。
15日の日本代表ワールドカップメンバー発表前最後の試合で、久保はインパクトを残せなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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