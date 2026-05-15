優勝候補フランス代表、W杯メンバー26人発表!! ムバッペらスター軍団勢揃い、カマビンガ落選
フランスサッカー連盟(FFF)は14日、北中米ワールドカップに臨むフランス代表メンバー26人を発表した。ロシアW杯の優勝、カタールW杯の準優勝を経て、今大会も優勝候補本命の一角。W杯歴代通算得点トップまで4点に迫っているFWキリアン・ムバッペ(R・マドリー)、昨年度バロンドール(欧州最優秀選手)のFWウスマン・デンベレ(パリSG)らスター選手がずらりと名を連ねた。
前線はムバッペ、デンベレの他にもFWマイケル・オリーズ(バイエルン)、FWブラッドリー・バルコラ(パリSG)、FWデジレ・ドゥエ(パリSG)、FW{マルクス・テュラム}}(インテル)、FWラヤン・シェルキ(マンチェスター・C)といった世界的メガクラブ勢が勢揃い。日本代表MF鎌田大地と同僚のFWジャン・フィリップ・マテタ(クリスタル・パレス)も選出され、前回決勝出場のFWランダル・コロ・ムアニ(トッテナム)が落選した。
中盤ではMFオーレリアン・チュアメニ(R・マドリー)、MFウォーレン・ザイール・エメリ(パリSG)、MFアドリアン・ラビオ(ミラン)が順調に選出された一方、所属クラブで序列を落としているMFエドゥアルド・カマビンガ(R・マドリー)が落選。2018年優勝メンバーのMFエンゴロ・カンテ(フェネルバフチェ)が生き残りを果たしている。
最終ラインはDFウィリアム・サリバ(アーセナル)、DFダヨ・ウパメカノ(バイエルン)、DFイブラヒマ・コナテ(リバプール)、DFジュール・クンデ(リバプール)といったメガクラブ勢が順当に名を連ね、DFリュカ・エルナンデス(パリSG)とDFテオ・エルナンデス(アルヒラル)が2大会連続の兄弟選出。鎌田とチームメートのDFマクサンス・ラクロワ(クリスタル・パレス)も3月の初招集から一気に食い込んだ。
フランス代表は大会前にコートジボワール、北アイルランドとの親善試合を実施。グループリーグではセネガル、イラク、ノルウェーと対戦する。
フランス代表メンバーは以下のとおり
▽GK
マイク・メニャン(ミラン)
ロビン・リセール(RCランス)
ブリス・サンバ(レンヌ)
▽DF
リュカ・ディーニュ(アストン・ビラ)
マロ・グスト(チェルシー)
リュカ・エルナンデス(パリSG)
テオ・エルナンデス(アルヒラル)
イブラヒマ・コナテ(リバプール)
ジュール・クンデ(バルセロナ)
マクサンス・ラクロワ(クリスタル・パレス)
ウィリアン・サリバ(アーセナル)
ダヨ・ウパメカノ(バイエルン)
▽MF
エンゴロ・カンテ(フェネルバフチェ)
クアディオ・コネ(ローマ)
アドリアン・ラビオ(ミラン)
オーレリアン・チュアメニ(R・マドリー)
ウォーレン・ザイール・エメリ(パリSG)
▽FW
マグネス・アクリウシェ(モナコ)
ブラッドリー・バルコラ(パリSG)
ラヤン・シェルキ(マンチェスター・C)
ウスマン・デンベレ(パリSG)
デジレ・ドゥエ(パリSG)
ジャン・フィリップ・マテタ(クリスタル・パレス)
キリアン・ムバッペ(R・マドリー)
マイケル・オリーズ(バイエルン)
マルクス・テュラム(インテル)
前線はムバッペ、デンベレの他にもFWマイケル・オリーズ(バイエルン)、FWブラッドリー・バルコラ(パリSG)、FWデジレ・ドゥエ(パリSG)、FW{マルクス・テュラム}}(インテル)、FWラヤン・シェルキ(マンチェスター・C)といった世界的メガクラブ勢が勢揃い。日本代表MF鎌田大地と同僚のFWジャン・フィリップ・マテタ(クリスタル・パレス)も選出され、前回決勝出場のFWランダル・コロ・ムアニ(トッテナム)が落選した。
最終ラインはDFウィリアム・サリバ(アーセナル)、DFダヨ・ウパメカノ(バイエルン)、DFイブラヒマ・コナテ(リバプール)、DFジュール・クンデ(リバプール)といったメガクラブ勢が順当に名を連ね、DFリュカ・エルナンデス(パリSG)とDFテオ・エルナンデス(アルヒラル)が2大会連続の兄弟選出。鎌田とチームメートのDFマクサンス・ラクロワ(クリスタル・パレス)も3月の初招集から一気に食い込んだ。
フランス代表は大会前にコートジボワール、北アイルランドとの親善試合を実施。グループリーグではセネガル、イラク、ノルウェーと対戦する。
フランス代表メンバーは以下のとおり
▽GK
マイク・メニャン(ミラン)
ロビン・リセール(RCランス)
ブリス・サンバ(レンヌ)
▽DF
リュカ・ディーニュ(アストン・ビラ)
マロ・グスト(チェルシー)
リュカ・エルナンデス(パリSG)
テオ・エルナンデス(アルヒラル)
イブラヒマ・コナテ(リバプール)
ジュール・クンデ(バルセロナ)
マクサンス・ラクロワ(クリスタル・パレス)
ウィリアン・サリバ(アーセナル)
ダヨ・ウパメカノ(バイエルン)
▽MF
エンゴロ・カンテ(フェネルバフチェ)
クアディオ・コネ(ローマ)
アドリアン・ラビオ(ミラン)
オーレリアン・チュアメニ(R・マドリー)
ウォーレン・ザイール・エメリ(パリSG)
▽FW
マグネス・アクリウシェ(モナコ)
ブラッドリー・バルコラ(パリSG)
ラヤン・シェルキ(マンチェスター・C)
ウスマン・デンベレ(パリSG)
デジレ・ドゥエ(パリSG)
ジャン・フィリップ・マテタ(クリスタル・パレス)
キリアン・ムバッペ(R・マドリー)
マイケル・オリーズ(バイエルン)
マルクス・テュラム(インテル)