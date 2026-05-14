便利に進化！“令和のタオル”「一枚二役」のバスタオルに…“異業種参入”も、「タオルの替え時は？」街で聞いてみた【Nスタ解説】
毎日使うタオルの話題です。「一枚で二役」の多機能タオルや、異業種の企業が開発した「なるほど〜！」な品も。意外とタイミングに迷うタオルの「替え時」もプロに聞きました。
【写真を見る】どうなってるの？ 1枚で髪と素肌を拭き分けられるタオル
タオル進化 “驚き速乾” “異業種参入” ネーミングも秀逸！
山形純菜キャスター：
タオルで有名な今治タオルから新たな商品が登場しました。
【ハートウエル「モウカワイターノ」】
●特殊な二層構造で糸内部にエアーポケットをつくり吸水・速乾性UP
●約2.5時間で乾く生地（脱水後、室内干しで）
●価格：プレーン バスタオル / 4180円（1枚）
家電専門店ならではの発想で、使っている家電や、洗濯の環境にあわせたタオルもあるんです。
【ビックカメラ「ためのタオル」シリーズ】
●耐久性を重視「乾燥機を使う人のためのバスタオル」
●速乾性を重視「洗濯物を干す人のためのバスタオル」
●バスタオル各1280円
梅雨時期のバスタオル ポイントは干す前の“ひと手間”
まもなく、梅雨の時期がやってきます。今治タオルを開発しているメーカーに、早く乾かすポイントを聞きました。
【タオル 早く乾かすコツ】
●詰め込みすぎない
→洗濯物の入れすぎで脱水が不十分に
●干す前にしっかり振る
→つぶれていた繊維が立ち上がり、風にふれる面積が増える
→さらに、フワフワに仕上がる
※ハートウエルによると
梅雨の時期に便利なグッズもあるんです。
【コメリ「乾きやすい伸縮バスタオルハンガー（398円）」】
●アームを左右にスライドさせることで最大75cmまで伸びる
●回転バーを利用して、フェイスタオルなどを2枚干すことも可能
タオルの替え時はいつ？ メーカーに聞いたある“サイン”
タオルの替え時に迷っている人は多くいると思います。街で聞いてみると様々な意見がありました。
60代
「3枚をローテーションで3〜4か月くらい。（生地が）薄くなってくると買い替える」
20代
「半年〜1年未満くらい。ヨレヨレになったら買い替える」
10代
「ほとんど買い替えていない。10年以上のものも…」
タオルメーカーによると、替え時のサインがあるということです。
【タオル替え時は？】
＜タオルの寿命＞
●半年〜1年程度
●目安は洗濯30回
→週に1回：約7〜8か月
→2日に1回：約2か月
同じ時期に一新すると分かりやすい
＜替え時のサイン＞
●洗ってもニオイがとれない
●肌ざわりがゴワゴワする
●ボリュームがなくなる
※ハートウエルによると
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＜プロフィール＞
星浩さん
TBSスペシャルコメンテーター
1955年生まれ 福島県出身
政治記者歴30年