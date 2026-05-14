毎日使うタオルの話題です。「一枚で二役」の多機能タオルや、異業種の企業が開発した「なるほど〜！」な品も。意外とタイミングに迷うタオルの「替え時」もプロに聞きました。

【写真を見る】どうなってるの？ 1枚で髪と素肌を拭き分けられるタオル

タオル進化 “驚き速乾” “異業種参入” ネーミングも秀逸！

山形純菜キャスター：

タオルで有名な今治タオルから新たな商品が登場しました。



【ハートウエル「モウカワイターノ」】

●特殊な二層構造で糸内部にエアーポケットをつくり吸水・速乾性UP

●約2.5時間で乾く生地（脱水後、室内干しで）

●価格：プレーン バスタオル / 4180円（1枚）

家電専門店ならではの発想で、使っている家電や、洗濯の環境にあわせたタオルもあるんです。



【ビックカメラ「ためのタオル」シリーズ】

●耐久性を重視「乾燥機を使う人のためのバスタオル」

●速乾性を重視「洗濯物を干す人のためのバスタオル」

●バスタオル各1280円

梅雨時期のバスタオル ポイントは干す前の“ひと手間”

まもなく、梅雨の時期がやってきます。今治タオルを開発しているメーカーに、早く乾かすポイントを聞きました。



【タオル 早く乾かすコツ】

●詰め込みすぎない

→洗濯物の入れすぎで脱水が不十分に

●干す前にしっかり振る

→つぶれていた繊維が立ち上がり、風にふれる面積が増える

→さらに、フワフワに仕上がる

※ハートウエルによると

梅雨の時期に便利なグッズもあるんです。



【コメリ「乾きやすい伸縮バスタオルハンガー（398円）」】

●アームを左右にスライドさせることで最大75cmまで伸びる

●回転バーを利用して、フェイスタオルなどを2枚干すことも可能

タオルの替え時はいつ？ メーカーに聞いたある“サイン”

タオルの替え時に迷っている人は多くいると思います。街で聞いてみると様々な意見がありました。

60代

「3枚をローテーションで3〜4か月くらい。（生地が）薄くなってくると買い替える」

20代

「半年〜1年未満くらい。ヨレヨレになったら買い替える」

10代

「ほとんど買い替えていない。10年以上のものも…」

タオルメーカーによると、替え時のサインがあるということです。



【タオル替え時は？】

＜タオルの寿命＞

●半年〜1年程度

●目安は洗濯30回

→週に1回：約7〜8か月

→2日に1回：約2か月

同じ時期に一新すると分かりやすい



＜替え時のサイン＞

●洗ってもニオイがとれない

●肌ざわりがゴワゴワする

●ボリュームがなくなる

※ハートウエルによると

==============

＜プロフィール＞

星浩さん

TBSスペシャルコメンテーター

1955年生まれ 福島県出身

政治記者歴30年