【ジグソーパズル 300ピース ファントム・マジック（名探偵コナン）】 6月26日 発売 価格：2,400円

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マジックグッズとパズルの専門メーカー、テンヨーは、アニメ「名探偵コナン」をテーマにした新作「ジグソーパズル 300ピース ファントム・マジック（名探偵コナン）」を6月26日に発売する。価格は2,400円。

本製品は、マジックとジグソーパズルの双方に知見を持つ同社が、「名探偵コナン」内屈指のマジシャンである「怪盗キッド」の世界観を、特殊な素材と本格的なマジックギミックで表現している。

パズルと連動する「怪盗キッドのカードマジック」を同梱

同梱される「カードマジック」のセットは、小学生でも無理なく修得できる難易度でありながら、大人をも驚かせる本格的な現象を起こせるよう設計されている。さらにパズルを完成させた後にマジックを演じることで、驚きがパズルの絵柄とリンクする独自の仕掛けが施されており、従来のパズルを超えた「体験型ホビー」としての価値を提供する。

光の加減で色彩が変化する「オーロラスタイル」を採用

パズルの表面には、虹色にきらめく「レインボー・ホログラフィック・ペーパー」を使用した「オーロラスタイル」を採用。怪盗キッドの華やかな演出をイメージしたこの特殊仕様により、通常のパズルとは異なる幻想的な光沢を楽しめる。

製品概要

製品名：ファントム・マジック（名探偵コナン）

ピース数：300ピース

完成サイズ：30.3×43cm

特徴：オーロラスタイル（ホログラフィック加工）、特製カードマジック一式付属

品番：T-300-422

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996