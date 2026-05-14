YouTube登録者数130万超美女「もずくを麺代わりに」野菜＆薬味たっぷりアレンジレシピ披露「夏にぴったりのさっぱりメニュー」「タンパク質豊富ですね」と反響
【モデルプレス＝2026/05/14】YouTuberのきりたんぽが5月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。もずくをアレンジしたメニューを公開し、話題となっている。
【写真】登録者数130万超美女YouTuber「もずくがおしゃれになってる」ゆで卵・鶏肉など乗ったアレンジメニュー
きりたんぽは「もずくを麺代わりにして作った めっちゃ美味し〜」とつづり、写真を投稿。透明な器に、オクラやゆで卵、鶏肉、大葉、ミョウガ、梅を乗せ、本つゆ、白だし、酢、水、鶏ガラを合わせたスープで味付けした料理を披露した。また「売ってるもずくとかは大体ぶどう糖果糖液糖入ってるからあんまり買わなくなった！（血糖値スパイク起きるから）」とも記し、体のことを考えて食事をしていることも明かしている。
この投稿には「もずくがおしゃれになってる」「ヘルシーで美味しそう」「タンパク質豊富ですね」「真似します」「お料理のセンス抜群」「夏にぴったりのさっぱりメニュー」「彩りも豊かで、目でも楽しめる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】登録者数130万超美女YouTuber「もずくがおしゃれになってる」ゆで卵・鶏肉など乗ったアレンジメニュー
◆きりたんぽ、もずくを使ったアレンジレシピ公開
きりたんぽは「もずくを麺代わりにして作った めっちゃ美味し〜」とつづり、写真を投稿。透明な器に、オクラやゆで卵、鶏肉、大葉、ミョウガ、梅を乗せ、本つゆ、白だし、酢、水、鶏ガラを合わせたスープで味付けした料理を披露した。また「売ってるもずくとかは大体ぶどう糖果糖液糖入ってるからあんまり買わなくなった！（血糖値スパイク起きるから）」とも記し、体のことを考えて食事をしていることも明かしている。
◆きりたんぽの投稿に反響
この投稿には「もずくがおしゃれになってる」「ヘルシーで美味しそう」「タンパク質豊富ですね」「真似します」「お料理のセンス抜群」「夏にぴったりのさっぱりメニュー」「彩りも豊かで、目でも楽しめる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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