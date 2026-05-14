【消える客】「やっぱやめる」と客が消えた!?刺身がパン売り場に!?スーパーの店員を困らせる商品を放置する客たち【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
もしスーパーで商品を注文したあと、「やっぱりやめたい」と思ったらどうすればよいのか--。今回は、スーパーで起きる日常を漫画にしている狸谷(@akatsuki405)さんのスーパーあるある「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」より、「こころがわり」を紹介する。コーヒーを1ケース注文したお客が、店員が在庫を取りに行っている間に姿を消してしまうという、現場では意外と珍しくないエピソードだ。
あるお客がコーヒーを手に取り、「これ1ケース欲しいんだけど」と店員に声をかける。店員は「在庫を確認してくるので、こちらでお待ちください」と伝え、バックヤードへ向かった。
確か未開封の正箱があったはずだと探してみると、無事に段ボールを発見。ところが、フロアへ戻ると、そこにいたはずのお客の姿が見当たらない。
店員は「コーヒーを1ケースお問い合わせのお客様〜」と店内を回って呼びかけるが、やはり見つからない。注文したものの、途中で気が変わってそのまま立ち去ってしまったようだ。
■「やっぱいいや」で放置
スーパーでは、注文した商品を突然キャンセルする人も少なくないという。カゴに入れた商品を「やっぱいいや」と思ったとき、元の場所に戻さず、近くの棚へ置いて去ってしまうケースも日常茶飯事だ。
お菓子売り場にショートケーキが置かれている程度ならまだしも、お惣菜の唐揚げが冷凍食品ケースで凍っていたり、お刺身がパン売り場に放置されていたりすることもある。そうした商品は、状態によっては破棄処分になってしまうのだという。
■買うのをやめた商品はどうするのがベスト？
買うのをやめるときは、元の売り場へ戻すのがベストだ。ただし、時間がないときや売り場がわからないときは、適当な陳列棚に置くのではなく、レジに持って行って戻してほしいと狸谷さんは話す。
「何時間そこに放置されていたものかわからないので、衛生上、元の売り場に戻すのは危険です。放置商品を見かけたら、周辺のスタッフかレジまでお持ちください」
取材協力：狸谷(＠akatsuki405)
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