現代の課題を解決する四輪モデル

近年、街中では電動キックボードといった新しいパーソナルモビリティが広がりを見せる一方で、2輪特有の不安定さや荷物を運べないといった不便さを指摘する声も聞かれます。

そうした状況のなか、軽自動車や二輪車の開発を得意とするスズキが過去のイベントで公開した「超小型モビリティ」が、日々の移動における課題を解決する新たな選択肢として、SNSなどを中心に再び注目が集まっています。その名は「SUZU-CARGO（スズカーゴ）」で、一人乗りの軽トラックを彷彿とさせるユニークな外観を持っています。

【画像】超カッコイイ！ これがスズキ斬新「“1人乗り”軽トラ」です！（27枚）

スズカーゴの特筆すべきは、道路交通法上の「特定小型原動機付自転車（特定原付）」の規格に合わせて設計されているという点です。この区分に当てはまるため、16歳以上であれば運転免許証がなくても公道を走行可能で、ヘルメットの着用は努力義務とされています。

ボディサイズは全長1900mm×全幅600mm×全高1000mmと非常にコンパクトです。電動キックボードで課題となりやすい走行時のふらつきや転倒のリスクに対し、スズキが電動車いす（セニアカー）の開発で培った技術を応用し、4輪独立懸架サスペンションを採用することで、高い走行安定性を実現しています。

走行性能は、車道を走行する際の最高速度が時速20km、歩道走行モードでは時速6km以下に制御されます。さらに、狭い路地や駐輪場での取り回しやすさを考慮して後退機能も搭載されています。

そして、実用面では車体後部に最大30kgまでの荷物を載せられる広々とした荷台を備えており、日常の買い物からレジャーまで、多様な場面での活躍が見込まれます。

この実用性を重視したモビリティに対し、インターネット上では「免許を返納した親（祖父母）にぜひ勧めたい！」「将来、自分が乗るシルバーカーとして使いたい」「既存のセニアカーよりもデザインがカッコよくて乗りやすい」と免許返納後の高齢者の移動手段として大きく注目されています。

また、最大30kgの荷物が積める荷台（カーゴ）を備えている点について、「コンビニや近所のスーパーに行くのに最高のサイズ感」「これくらい荷物が積めるパーソナルな乗り物が欲しかった」「ちょっとした農作業なら、もう大きな軽トラはいらないかもしれない」などのコメントが寄せられており、日常生活や趣味での実用性の高さが評価されています。

さらに、「このニッチな需要に目をつけるのが、かつて軽自動車を日本のインフラに育て上げたスズキらしい！」と、開発メーカーの社会課題に対する着眼点を称賛する意見も多数見受けられます。

一方で、「屋根がないので雨の日は不便」「オプションでルーフや雨よけが欲しい」「自転車よりは大きいため、出先で駐輪場に停められるのか？ 駐車場所に困りそう」「地方の山道や荒れた農道で使うために、タイヤを太くしてオフロード性能をもっと高めてほしい」などといった、実際の生活で使うことを想定したリアルな要望や不安の声も挙がっています。

総じて、スズカーゴは単なる新しい乗り物という枠を超え、「高齢者の移動問題」や「地方の近距離移動（ラストワンマイル）」といった現代の課題を解決するツールとして、早期の市販化を熱望する声が絶えません。「こういうのが欲しかった」というユーザーの潜在的なニーズを見事に突いたモビリティと言えそうです。