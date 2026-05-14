今すぐ会社を辞めてほしい社員の特徴・ベスト1
「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」
「同期より先に出世することができた」
そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）
今すぐ会社を辞めてほしい社員
会社には、「仕事ができない人」よりも、もっと厄介な存在がいます。
それは、「評論家ポジション」に回ってしまった人です。
現場で汗をかくのではなく、外側から会社を批評し始める。
これこそが、組織にとって最も危険な状態です。
「自分だけはわかっている」と思い始めた人
『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。
それが、「コミュニティの外側に出てしまっている人」の存在です。
「うちの会社って、スピード感がないところがダメだよね」
「自分がいなきゃ、うちの会社は回らないよなぁ」
このように評論家のような立場になったり、個人の力を過信しているような人たちが、あなたの会社にいないでしょうか。
――『リーダーの仮面』より
このタイプの人は、一見すると「問題意識が高い人」に見えます。
しかし実際には、「自分だけは特別」「自分だけは正しい」という意識が強くなり、組織の中で機能しなくなっている状態です。
最大の問題は、「自分も組織の一部である」という感覚を失っていることです。
評論家は「空気」を壊す
こういう人が1人いるだけで、チームの空気は一気に悪くなります。
・何をやっても文句を言う
・当事者意識がない
・行動より批評が増える
・ルールを軽視する
・周囲を冷めさせる
つまり、「動く人」ではなく、「語る人」になってしまうのです。
しかも厄介なのは、本人に自覚がないことです。
「自分は会社を良くしようとしている」と本気で思っています。
リーダーがやるべきことは「感情論」ではない
どうすれば、彼らはコミュニティへの帰属意識を持つのでしょうか。そこで必要になってくることこそが、「ルールを守らせること」です。
「姿勢のルール」を設定し、守らせるのです。
それでも、「私はそのルールは守りません」と反発する人は、その組織、あるいは会社には合わない人なのだと考えます。
とはいえ、もちろんリーダーには、辞めさせる権限はありません。人事権は経営者に任せ、リーダーは、とにかく感情で動かそうとせず、ルールを守らせることだけに集中します。
ルールを守らない人がいた場合でも、その人だけを特別扱いしてはいけません。
「好かれたい」「いい人に思われたい」という感情はグッと抑え、リーダーの仮面をかぶるのです。
――『リーダーの仮面』より
ここが重要です。
リーダーは、「なんとか気持ちをわかってあげよう」と感情的に寄り添う必要はありません。
やるべきことはシンプルです。
ルールを守らせること。
それでも拒否するなら、その組織には合っていないというだけです。
仮面をかぶろう
今すぐ会社を辞めてほしい社員とは、「仕事ができない人」ではありません。
コミュニティの外側に立ち、評論家になってしまった人です。
組織に必要なのは、批評家ではなく、当事者です。
だからこそ、リーダーは感情で動いてはいけません。
ルールを示し、守らせる。それだけに集中する。
だからこそリーダーは仮面をかぶりましょう。
株式会社識学 代表取締役社長
1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計185万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。