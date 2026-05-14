「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」

「同期より先に出世することができた」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

今すぐ会社を辞めてほしい社員

会社には、「仕事ができない人」よりも、もっと厄介な存在がいます。

それは、「評論家ポジション」に回ってしまった人です。

現場で汗をかくのではなく、外側から会社を批評し始める。

これこそが、組織にとって最も危険な状態です。

「自分だけはわかっている」と思い始めた人

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

チームや組織にとって注意すべきことがあります。

それが、「コミュニティの外側に出てしまっている人」の存在です。

「うちの会社って、スピード感がないところがダメだよね」

「自分がいなきゃ、うちの会社は回らないよなぁ」

このように評論家のような立場になったり、個人の力を過信しているような人たちが、あなたの会社にいないでしょうか。

――『リーダーの仮面』より

このタイプの人は、一見すると「問題意識が高い人」に見えます。

しかし実際には、「自分だけは特別」「自分だけは正しい」という意識が強くなり、組織の中で機能しなくなっている状態です。

最大の問題は、「自分も組織の一部である」という感覚を失っていることです。

評論家は「空気」を壊す

こういう人が1人いるだけで、チームの空気は一気に悪くなります。

・何をやっても文句を言う

・当事者意識がない

・行動より批評が増える

・ルールを軽視する

・周囲を冷めさせる

つまり、「動く人」ではなく、「語る人」になってしまうのです。

しかも厄介なのは、本人に自覚がないことです。

「自分は会社を良くしようとしている」と本気で思っています。

リーダーがやるべきことは「感情論」ではない

彼らの言動や行動を正していくのも、リーダーの重要な役割です。

どうすれば、彼らはコミュニティへの帰属意識を持つのでしょうか。そこで必要になってくることこそが、「ルールを守らせること」です。

「姿勢のルール」を設定し、守らせるのです。

それでも、「私はそのルールは守りません」と反発する人は、その組織、あるいは会社には合わない人なのだと考えます。

とはいえ、もちろんリーダーには、辞めさせる権限はありません。人事権は経営者に任せ、リーダーは、とにかく感情で動かそうとせず、ルールを守らせることだけに集中します。

ルールを守らない人がいた場合でも、その人だけを特別扱いしてはいけません。

「好かれたい」「いい人に思われたい」という感情はグッと抑え、リーダーの仮面をかぶるのです。

――『リーダーの仮面』より

ここが重要です。

リーダーは、「なんとか気持ちをわかってあげよう」と感情的に寄り添う必要はありません。

やるべきことはシンプルです。

ルールを守らせること。

それでも拒否するなら、その組織には合っていないというだけです。

仮面をかぶろう

今すぐ会社を辞めてほしい社員とは、「仕事ができない人」ではありません。

コミュニティの外側に立ち、評論家になってしまった人です。

組織に必要なのは、批評家ではなく、当事者です。

だからこそ、リーダーは感情で動いてはいけません。

ルールを示し、守らせる。それだけに集中する。

だからこそリーダーは仮面をかぶりましょう。

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計185万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。