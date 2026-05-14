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YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が「#旅ラン 神戸の山を抜けたところの美しい里山を走る。２０２６年５月１１日出走。」と題した動画を公開しました。動画では、脳科学者の茂木健一郎氏が、神戸の美しい里山を走りながら、自然の豊かさとAIの未来について思索を巡らせる様子が収められています。



「福谷」の交差点からスタートした茂木氏は、豊かな自然が広がる川沿いの道を進みます。「安全・安心のわが町」と書かれた福谷自治会の看板や、「桜ヶ谷広場」の石碑などを通り過ぎながら、のどかな里山の風景を紹介しています。途中、「まむし注意」の看板を見つけると、「マムシだって一生懸命生きているから注意しないといけない」と語り、自然の生態系をありのままに受け入れる姿勢を見せました。



さらに、青々と茂る水田や、美しい花を咲かせる木々を前に、「自然に恵まれた素晴らしい場所」と感動を口にします。走りながら茂木氏は、動画の終盤で英語を交えながら、里山の風景をAIアライメントの「素晴らしい隠喩（メタファー）」であると表現しました。人間の活動と自然が調和し、多様性を保ちながら共存している里山のあり方から着想を得て、「AIと人間がお互いに協力しあって、共存することでダイバーシティが広がる方向、それはすごく大事なこと」と、独自の視点でAIと人類の未来について論じています。



自然豊かな里山でのランニングは、心身のリフレッシュだけでなく、深い思考を促すきっかけにもなるようです。日常から少し離れ、自然の中で物思いにふける時間を設けてみてはいかがでしょうか。