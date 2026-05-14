NY株式13日（NY時間12:18）（日本時間01:18）
ダウ平均　　　49560.80（-199.76　-0.40%）
ナスダック　　　26321.73（+233.53　+0.90%）
CME日経平均先物　63200（大証終比：-110　-0.17%）

欧州株式13日GMT16:18
英FT100　 10325.35（+60.03　+0.58%）
独DAX　 24136.81（+181.88　+0.76%）
仏CAC40　 8007.97（+28.05　+0.35%）

米国債利回り
2年債　 　3.996（+0.005）
10年債　 　4.484（+0.021）
30年債　 　5.044（+0.020）
期待インフレ率　 　2.505（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.100（-0.001）
英　国　　5.065（-0.036）
カナダ　　3.595（+0.002）
豪　州　　5.062（+0.030）
日　本　　2.580（+0.035）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.75（-0.43　-0.42%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4707.20（+20.50　+0.44%）

ビットコイン（ドル）
78845.31（-1828.26　-2.27%）
（円建・参考値）
1244万4944円（-288573　-2.27%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ