ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１９９ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式13日（NY時間12:18）（日本時間01:18）
ダウ平均 49560.80（-199.76 -0.40%）
ナスダック 26321.73（+233.53 +0.90%）
CME日経平均先物 63200（大証終比：-110 -0.17%）
欧州株式13日GMT16:18
英FT100 10325.35（+60.03 +0.58%）
独DAX 24136.81（+181.88 +0.76%）
仏CAC40 8007.97（+28.05 +0.35%）
米国債利回り
2年債 3.996（+0.005）
10年債 4.484（+0.021）
30年債 5.044（+0.020）
期待インフレ率 2.505（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.100（-0.001）
英 国 5.065（-0.036）
カナダ 3.595（+0.002）
豪 州 5.062（+0.030）
日 本 2.580（+0.035）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.75（-0.43 -0.42%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4707.20（+20.50 +0.44%）
ビットコイン（ドル）
78845.31（-1828.26 -2.27%）
（円建・参考値）
1244万4944円（-288573 -2.27%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49560.80（-199.76 -0.40%）
ナスダック 26321.73（+233.53 +0.90%）
CME日経平均先物 63200（大証終比：-110 -0.17%）
欧州株式13日GMT16:18
英FT100 10325.35（+60.03 +0.58%）
独DAX 24136.81（+181.88 +0.76%）
仏CAC40 8007.97（+28.05 +0.35%）
米国債利回り
2年債 3.996（+0.005）
10年債 4.484（+0.021）
30年債 5.044（+0.020）
期待インフレ率 2.505（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.100（-0.001）
英 国 5.065（-0.036）
カナダ 3.595（+0.002）
豪 州 5.062（+0.030）
日 本 2.580（+0.035）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.75（-0.43 -0.42%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4707.20（+20.50 +0.44%）
ビットコイン（ドル）
78845.31（-1828.26 -2.27%）
（円建・参考値）
1244万4944円（-288573 -2.27%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ