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動画内でパジメは、砂糖を「合法で最も依存性が強い物質のひとつ」と定義。脳を刺激し、ニコチンやアルコールを凌駕（りょうが）するほどのドーパミンを放出させるその性質を、「合法ドラッグと言っても過言ではない」と断言した。



その実例として挙げたのが、意外にも身近なマクドナルドのチーズバーガーだ。一見甘みとは無縁に思えるバンズにも、実は砂糖が練り込まれている。「甘いパン、塩分、脂質の組み合わせで脳を中毒化させている」という、日常に仕掛けられたマーケティングの罠を暴いていく。



さらに、人気チェーン「ダンキンドーナツ」で、SNSで話題の“砂糖・シロップ超増し”コーヒーを注文。一口飲んで「喉が痛い」と顔を歪めるほどの甘さだが、こうした極端な飲料が日常的に消費されているのがアメリカの現実だ。



なぜ企業はこれほどまでに砂糖を使うのか。パジメは、砂糖がビジネスにおいて「コストが安く依存性を生む神食材」だからだと指摘。原価を抑えつつ保存性を高め、さらに「また買いたくなる味」を容易に作れる。特に子供向け食品が極端に甘いのは、幼少期から味覚を支配し、一生の顧客（中毒者）を作るためだというから恐ろしい。



成人の肥満率が約40％に達し、糖尿病も深刻な社会問題となっているアメリカ。パジメは、砂糖依存が病を引き起こし、結果として高額な医療費を搾取される構造を「地獄の無限ループ」と表現した。



「国民を砂糖中毒にさせ、国にお金を払わせる最強のシステムになっている」。そう鋭く批判するパジメの言葉は、対岸の火事ではない重みを持って響く。



あなたの飲んでいるそのドリンク、本当に安全か？ 企業がひた隠しにする「依存ビジネス」の全貌と、あまりに過酷なアメリカの現状は、ぜひ動画でその目で確かめてほしい。