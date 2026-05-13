きょう（１３日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比５２９円高の６万３２７２円と続伸。きょうは朝方こそ先物主導で安く始まったが、下値は頑強であり、前場中盤を境に下値切り上げ波動を鮮明とした。４月以降の上昇相場は日経平均寄与度の大きい半導体製造装置大手をはじめとするハイテク系値がさ株が牽引していたこともあり、ＮＴ倍率の拡大傾向が目立っていた。しかし、足もとでは一部バリュー株へのシフトも観測され、ＮＴ倍率の調整局面を示唆する声も出ていた。ところが、日経平均は容易に下がらない。きょうは終値ベースで今月７日につけた６万２８３３円を楽々と跳び越え、６万３０００円台で着地。４営業日ぶりに最高値街道へ復帰している。



きょうも前日同様にＴＯＰＩＸの上昇が目立っていたが、朝方は軟調だった日経平均も気がつけばＴＯＰＩＸに追随する動きとなった。これはファンダメンタルズ面からのアプローチで必ずしも妥当性を欠いているわけではない。日経平均ベースの１株利益は２０２５年末時点で約２６５０円であった。しかし、企業の決算発表が本格化した前週末８日現在の試算で３１２０円程度まで５００円近くも上昇している。トランプ関税によるデメリットは警戒されるものの着地点が朧気（おぼろげ）で変数としての要素が強く、企業の業績見通しに織り込みづらいという点はある。だが、中東有事による影響はいかんともし難い。原油価格の高騰など企業にとって経営コスト上昇が明確となるなか、企業側にそれほど強気なガイダンスは見込めないというのが、多くの市場関係者の見方だった。ところが蓋を開けてみれば、これが見事に覆され大幅に利益水準がアップしている。



一つ言えるのは企業の業績がおしなべて好調ということではないという点だ。１株利益を引き上げているのはＡＩ・半導体関連に属する勝ち組企業群である。これに為替市場における急激な円安進行も概ね輸出採算の向上要因となり、収益面にプラス材料として寄与している。そして企業の自社株買いが活発であり、分母が縮小する分だけ１株利益に押し上げ効果が働くというテクニカル的な要因も見逃せない。



また、ハイテクセクター以外でも今の外部環境が追い風となっている業態も実は少なくない。大手商社や資源開発に携わる企業は原油をはじめとするエネルギー市況の上昇は商機を高める。そしてメガバンクをはじめとする銀行も世界的な金利上昇がフォローウインドだ。国内ではこれから日銀が遅かれ早かれ政策金利を引き上げていくわけで、自動的に利ザヤ拡大の恩恵を享受していくことになる。



では、これまでのモノサシであったＰＥＲは「日経平均ベースで１５倍前後」というのがここ十数年にわたるスタンダードであったが、これに関してはどうか。直近データの１株利益３１２０円で換算してもＰＥＲ１５倍で４万６８００円止まりである。ただし、これまで失われた３０年と言われたデフレ経済下からは舞台が回り、今は明らかにインフレのステージに片足を突っ込んだ状態だ。ここはどんぶり勘定にはなるが、市場では「ＰＥＲ２０倍妥当説でもそれほど無理矢理な感じはしない」（中堅証券ストラテジスト）という声が強いようだ。仮に２０倍で計算すれば６万２４００円ということになる。今後更に１株利益が上昇傾向を続けるとみなせば、きょうの終値である６万３２７２円も修正不可避といえるほど高値圏にあるとはいえない。



ＡＩ・半導体関連相場の持続性を占う試金石となり得るのがきょう引け後に開示されたソフトバンクグループ<9984.T>の決算と週末１５日に予定されるキオクシアホールディングス<285A.T>の決算である。厳密には決算発表を受けた両銘柄の株価の値動きということになる。ソフトバンクＧは２６年３月期の最終利益が前の期比４．３倍の５兆２２億円と過去最高を更新した。米国のナスダック市場の値動きをみれば、ソフトバンクＧの好決算は概ね予想がつくが、それでも事前コンセンサスを大きく上回る水準で文句のつけようがない。最終利益の５兆円超えは日本企業で初というおまけ付きである。ただ、今のところＰＴＳの値動きは限定的であり、明日以降のマーケットでのパフォーマンスが待たれる。そして１５日のキオクシアは２７年３月期のガイダンスがポイントとなるが、市場期待がかなり高いだけに、いったん利益確定売りに押される公算は大きそうだ。問題はいったん下値を探った時にどの程度の押し目買いニーズが発現するかで、全体地合いにもよるが来週月曜日の動きは要注目となる。



あすのスケジュールでは、４月のマネーストック、週間の対外・対内証券売買契約のほか、前場取引時間中に３０年物国債の入札が行われる。国内主要企業の決算発表では、大成建設<1801.T>、ＥＮＥＯＳホールディングス<5020.T>、フジクラ<5803.T>、三井Ｅ＆Ｓ<7003.T>、ホンダ<7267.T>、ニトリホールディングス<9843.T>、キリンホールディングス<2503.T>、楽天グループ<4755.T>、ブリヂストン<5108.T>、ダイフク<6383.T>などがある。海外では、１～３月期の英国内総生産（ＧＤＰ）速報値のほか、週間の米新規失業保険申請件数、４月の米小売売上高、４月の米輸出入物価指数、３月の米企業在庫などが注目される。また、ウィリアムズＮＹ連銀総裁やクックＦＲＢ理事が講演を予定している。このほか、アプライド・マテリアルズ＜AMAT＞の決算発表にマーケットの関心が高い。（銀）



出所：MINKABU PRESS