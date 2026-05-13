ドジャース泥沼4連敗に「あまりに打てなさすぎ…」ファン、散発4安打の貧打に疑問　山本3被弾5失点　大谷12戦ぶりアーチも空砲に「塁にランナー溜めて何やってるんだ？」

山本も3被弾とジャイアンツ打線につかまった(C)Getty Images

ドジャースは現地5月12日に本拠地で行われたジャイアンツ戦に2−6と敗れ、今季2度目の4連敗を喫した。不振だった大谷翔平に12試合ぶりにアーチが飛び出したものの、打線がつながらなかった。

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先発した山本由伸は立ち上がりから安定感あるピッチングを見せたが、しかし三回二死から「9番・捕手」のエリック・ハースに同点ソロを浴びる。

大谷が3回先頭の第2打席で12試合ぶりに放った7号ソロで勝ち越した後、5回二死から8番のハリソン・ベイダー、前打席でも本塁打を浴びたハースに2打席連続ソロを浴びるなど、2−3と逆転を許した。

それでも7回途中まで3失点と粘りの投球を見せたが、7回一死一、三塁で代わった2番手のブレーク・トライネンが粘れない。相手スクイズで1点を失うと、二死一、二塁から1番のイ・ジョンフに2点適時打を浴びて、2−6とリードを広げられる。

4点を追う8回は一死満塁の好機を作るもマックス・マンシーが見逃し三振、二死満塁でアンディ・パヘスが左飛に倒れ、得点を奪うことはできなかった。9回二死で回ってきた大谷も二ゴロに倒れ、ゲームセット。山本は7回途中5失点で今季3敗目を喫した。