市川由紀乃が、新曲「ちりぬるを」の発売を記念して、東京・渋谷のHMV＆BOOKS SHIBUYAにて一日店長イベントを開催した。同店舗で一日店長のイベントを実施するのは、演歌歌手では市川が初とのこと。

「ちりぬるを」のジャケット写真と同じ着物で登場した市川が、「こんにちは！ 市川由紀乃です。」と元気いっぱいに挨拶をすると、会場は心待ちにしていたファンたちの大きな拍手と歓声に包まれた。

この日のイベントは名刺お渡し会と、2ショット撮影会。HMVのエプロンを着用した市川は、以前天ぷら店でアルバイトをしていた頃以来のエプロンに、テンションも上がり笑顔を見せた。

市川はイベントスタート前に「CDや色紙をお渡しする機会はあるが、名刺をお渡しするというのが新鮮。皆様の良い思い出になれば嬉しい」と話していた。イベント中盤に予定にはなかった『ちりぬるを』のアカペラ歌唱を披露すると、突然のサプライズにファンは驚きの表情を見せながら、市川の歌声に聞き入っていた。

イベント後半には、この日のために特別に作成された名刺をファン一人ひとりに丁寧に手渡し、笑顔で2ショット撮影に応じるなど、終始温かな交流を見せていた。駆け付けた会場満員のファンも、新曲の衣装で2ショット撮影ができる貴重な機会とあって、短いひと時を存分に味わっていた。

また、「ちりぬるを」のMVもフルサイズで解禁となった。モノクロームと色鮮やかな色合いが交錯する映像が、楽曲の世界観を引き立てる印象的な映像に仕上がったとのことだ。

https://youtu.be/3kZNa5isOBM

なお、新曲のキャンペーンは5月以降も続いていくので、ぜひチェックしてほしい。

◾️新曲キャンペーン情報

5月14日(木)14:00〜 昭島モリタウン

5月16日(土)13:00〜 赤羽美声堂

5月20日(水)13:00〜 イオンモール上尾

5月22日(金)15:00〜 カメイドクロック

5月24日(日)14:00〜 道の駅国見あつかしの郷

5月29日(金)13:00〜 アリオ葛西

5月31日(日)14:00〜 小田原ダイナシティ

6月3日(水)14:00〜 ユアエルム成田

6月5日(水) 15:00〜 イオンモール与野

詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/artist/artist.aspx?artist=13522

◾️公演情報

＜市川由紀乃コンサート「新章」＞（京都）

日程：2026年6月24日（水）

開場13:00 開演13:30

＜チケット＞

全席指定 ￥7,700 ＜市川由紀乃コンサート「新章」＞（和歌山）

日程：2026年6月25日（木）

会場：和歌山県民文化会館 大ホール

開場 12:30 開演 1３:00

＜チケット＞

全席指定 ￥7,700 ＜市川由紀乃コンサート「新章」＞（東京）

日程：2026年6月29日（月）

会場：J:COMホール八王子

開場14:30 開演 15:00

＜チケット＞

S席 ￥6,800

A席 ￥５,000

◾️「ちりぬるを」

発売日：2026年5月13日

配信：https://king-records.lnk.to/chirinuruwo TYPE-A TYPE-B ＜TYPE-A＞ CD+DVD

【品番】KIZM-843/4

【価格】￥2,500（税込）

【仕様】フォトカード全3種のうち1枚ランダムで封入（初回製造分のみ）



▼CD収録内容

M1.「ちりぬるを」

作詩：松井五郎／作曲：幸耕平／編曲：佐藤和豊

M2.「こんな夜にはワルツでも」

作詩：松井五郎／作曲：幸耕平／編曲：佐藤和豊

M3.「ちりぬるを」 オリジナルカラオケ

M4.「ちりぬるを」 一般用半音下げカラオケ

M5.「こんな夜にはワルツでも」 オリジナルカラオケ

M6.「こんな夜にはワルツでも」 一般用半音下げカラオケ ▼DVD収録内容

「ちりぬるを」ミュージックビデオ

「ちりぬるを」ミュージックビデオ メイキング映像 ＜TYPE-B＞ CD ONLY

【品番】KICM-31195

【価格】￥1,700（税込） ▼CD収録内容

M1.「ちりぬるを」

作詩：松井五郎／作曲：幸耕平／編曲：佐藤和豊

M2.「こんな夜にはワルツでも」

作詩：松井五郎／作曲：幸耕平／編曲：佐藤和豊

M3.「ちりぬるを」 オリジナルカラオケ

M4.「ちりぬるを」 一般用半音下げカラオケ

M5.「こんな夜にはワルツでも」 オリジナルカラオケ

M6.「こんな夜にはワルツでも」 一般用半音下げカラオケ