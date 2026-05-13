ナンバープレートでお金持ちだと思う静岡県の地名ランキング！ 2位「浜松」を抑えた1位は？【2026年調査】
若葉がまぶしく輝き、絶好のドライブ日和が続くこの季節は、街を行き交う車のナンバーにもふと目が留まります。特定のエリアが持つ「富裕層が多く住む」というイメージは、全国どこへ行っても変わらぬ憧れの対象となるようです。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う静岡県の地名ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「産業が盛んな場所だから」（40代女性／山口県）、「ナンバープレートでお金持ちだと思う静岡県の地名で浜松を選んだ理由は、楽器や自動車産業で栄えた経済力のある街という印象が強く、堅実なお金持ちのイメージがあるからです。上品さより実業家っぽい豊かさを感じて、成功している人が乗っていそうだと思いました」（20代男性／愛知県）、「浜松市には、多くの企業や、商業施設が立地しているから」（10代男性／大阪府）といったコメントがありました。
回答者からは「観光名所なので、人がたくさん集まり、経済がまわってそうなので」（20代女性／愛知県）、「高級温泉地、別荘、リゾートのイメージが強く、お金持ちの人が乗っていそうな印象があるから」（50代男性／東京都）、「伊豆は高級旅館や別荘地、リゾート地のイメージが強く、名前だけで上質さを感じるからです。観光地として全国的にも知名度が高く、ナンバープレートに付いていると経済的に余裕のある人が乗っていそうに見えます。華やかさと高級感の両方がある地名だと思います」（30代男性／茨城県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う静岡県の地名ランキングの結果をご紹介します。
2位：浜松／73票2位にランクインしたのは「浜松」です。浜松市はスズキやヤマハ、カワイといった世界的メーカーが創業した「ものづくりの街」として知られます。広大な面積を誇り、浜名湖周辺の風光明媚な景色や、冬でも比較的温暖な気候が魅力です。産業の活気と豊かな自然が共存しており、経済的な余裕を感じさせるエリアです。
回答者からは「産業が盛んな場所だから」（40代女性／山口県）、「ナンバープレートでお金持ちだと思う静岡県の地名で浜松を選んだ理由は、楽器や自動車産業で栄えた経済力のある街という印象が強く、堅実なお金持ちのイメージがあるからです。上品さより実業家っぽい豊かさを感じて、成功している人が乗っていそうだと思いました」（20代男性／愛知県）、「浜松市には、多くの企業や、商業施設が立地しているから」（10代男性／大阪府）といったコメントがありました。
1位：伊豆／75票1位に輝いたのは「伊豆」でした。伊豆半島は日本屈指の温泉地・別荘地として知られ、古くから政財界の要人や文化人に愛されてきました。城ヶ崎海岸や修善寺など、四季折々の表情を見せる景勝地も豊富です。「伊豆」ナンバーを付けた高級車が別荘地を走る姿は、多くの人に「富裕層」のイメージを抱かせます。
回答者からは「観光名所なので、人がたくさん集まり、経済がまわってそうなので」（20代女性／愛知県）、「高級温泉地、別荘、リゾートのイメージが強く、お金持ちの人が乗っていそうな印象があるから」（50代男性／東京都）、「伊豆は高級旅館や別荘地、リゾート地のイメージが強く、名前だけで上質さを感じるからです。観光地として全国的にも知名度が高く、ナンバープレートに付いていると経済的に余裕のある人が乗っていそうに見えます。華やかさと高級感の両方がある地名だと思います」（30代男性／茨城県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:綾乃岬)