ナンバープレートでお金持ちだと思う静岡県の地名ランキング！ 2位「浜松」を抑えた1位は？【2026年調査】

ナンバープレートでお金持ちだと思う静岡県の地名ランキング！ 2位「浜松」を抑えた1位は？【2026年調査】