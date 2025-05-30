優勝チームに２０２８年ロサンゼルス五輪の出場権が与えられるアジア選手権がフジテレビ系で今夏、地上波独占中継されることがわかった。

五輪出場をかけ男女日本代表が「今シーズン最大のターゲット」と位置づける大会は８月２１日に女子の戦いが開幕し、３０日まで中国・天津で行われ、男子は９月４〜１３日に福岡県で開催される。

女子代表は昨年から石川真佑がキャプテンを務め、「２０２５世界選手権」でベスト４に進出。佐藤淑乃などニュースターも登場し、ロス五輪では、１２年ロンドン五輪以来のメダルを狙う。

男子代表は石川祐希、西田有志、高橋藍ら人気・実力ともに歴代屈指の選手がそろい、東京、パリと五輪で２大会連続ベスト８に進出。悲願のメダル獲得を目指し、アジア選手権での、オリンピック出場の切符獲得を狙う。

アテネと北京、両五輪出場の元日本代表・栗原恵さんは「前回のパリ五輪では、男女ともに悔しい思いをしたので、２８年ロサンゼルス五輪では最高の結果を残したいと誰もが思っていると思います。このアジア選手権で優勝し、五輪出場を最速で決めることができれば、ロサンゼルス五輪にベストな状態で臨むことができます。全出場国がそのような強い思いで臨むはずなので、一戦一戦見逃せない戦いが続きます」と話す。

また、アジア選手権２０２６中継テーマソングが、緑黄色社会の「晴々」（作詞：長屋晴子・小林壱誓 作曲：穴見真吾 編曲：川口圭太・穴見真吾）に決定した。

ストリーミング再生数５億回を達成した「Ｍｅｌａ！」や「恥ずかしいか青春は」など多くの楽曲で人々の背中を押してきた緑黄色社会。今回は最高の応援ソングを作るため、メンバーが昨年の夏に石川祐、高橋、石川真、関菜々巳、佐藤を取材。選手たちのバレーにかける思い、そしてオリンピックにかける思いを聞き、約１年の月日をかけ応援ソングを制作した。緑黄色社会にとってアスリートへの事前インタビューを経て楽曲を制作するのは初めての挑戦。選手たちの背中を押すテーマ曲にも注目だ。

緑黄色社会は１５日にフジテレビ系で生中継される「大同生命ＳＶリーグファイナルＧＡＭＥ１ サントリーサンバーズ大阪×大阪ブルテオン」（午後６時半）にスペシャルゲストとして出演。サントリーのキャプテンとしてファイナルを戦う高橋との取材映像もＶＴＲで放送される。

◆緑黄色社会コメント

「アジア選手権２０２６中継テーマソングとして、『晴々』という曲を制作しました。完成に至るまで、選手の皆さんにインタビューをさせていただいたり、練習風景や試合の様子を拝見したりしました。より近くでリアルに、バレーボールというスポーツ、そしてそこに向き合う人たちの想いに触れ、感銘を受けながら制作しました。試合前に音楽を聴く選手も多いと知り、大事な瞬間の前に自分自身を鼓舞できるような楽曲にしたいという強い想いを込めています。選手の皆さんやサポーターの皆さんはもちろん、挑戦を前にしたあなたでさえも、晴れやかな気持ちで送り出せる曲であれたら嬉しいです」