歌手のアイナ・ジ・エンドが、市内のＬｅｇａｃｙ Ｔａｉｐｅｉで初のアジアツアー（８都市９公演）の台北追加公演を開催した。１１日との２日間公演で、チケットは即日完売。持ち前のハスキーボイスを響かせ、約１年半ぶりに訪れた会場をアイナ色に染めた。海外公演はこの日が最終日。６月から国内にステージを移す。（古本 楓）

アイナの一挙手一投足に、どよめきにも似た大歓声がわき起こった。「ダージャーハオ（こんにちは）。我是（ウォーシー＝私は）アイナ・ジ・エンド」「我爱你（ウォーアイニー＝私はあなたを愛しています）。アジアツアー（海外公演）最終日だぜ！」。流ちょうなあいさつに、会場の熱気も加速。満員の観客の声援に「ポジティブなエネルギーをくれる」と喜びをかみ締めた。

２０２４年１２月に初の単独海外公演を行った思い出のステージだったが「台北で２日間できるのはすごくうれしい。１年半前だったら絶対に感じられなかった感謝が、しっかり感じられています」と感激。観客の大多数が現地のファンだったことにも驚き、「いつかは第二の故郷にしたいぐらい」と笑みを浮かべた。

昨年はテレビアニメのオープニング（ＯＰ）テーマ「革命道中」が大ヒットした。「お守りみたいな楽曲」という同曲を引っさげ、ＮＨＫ紅白歌合戦にソロで初出場したが、現地でも人気は絶大。イントロが流れると拍手と歓声がこだました。「今夜、一緒に革命を起こせますか？」。この言葉を合図に、ファンも大合唱した。

約１時間半で「Ｐｏｐｐｉｎ’Ｒｕｎ」やテレビアニメ「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」のＯＰテーマ「ルミナス−Ｌｕｍｉｎｏｕｓ」など１８曲を披露。「アイナ！」と叫ぶ声が絶えず響いた。

韓国ソウル、タイ・バンコクとの３都市の海外公演を終え「音楽をやっていて、国を越えてライブができるとは正直思ってもいなかったので、今日が夢みたい。アジアツアーはすごく不安もあったんですけど、こうやって台北に来るのを楽しみに、あなたに会うのを楽しみに健康第一で走ってきました」。台北が唯一の２公演となったことにも言及し、「めっちゃビックリした。サプライズ！」と充実感を口にした。

２月にソロ活動５周年を迎えた。激動の一年となった昨年は「心がせわしなかった」というが、アイナの信念は変わらない。「自分が歌わせてもらったり、踊らせてもらったりするなら、どこにだって行きたい。自分の軸は絶対にぶらさないでいたい」と未来を見据えた「ＡｉＮＡ ＴＨＥ ＥＮＤ」。唯一無二の歌声を、世界各地に届け続ける。

〇…アイナはアニメ映画「千と千尋の神隠し」のモデルになったとされる観光名所・九份を訪問。「霧のおかげでエモーショナルな景色になっていて、レアな夜だった」と満喫した。公演後には「ルミナス−」が７月８日にパッケージ発売されることが発表された。