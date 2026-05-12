昨季王者サンダーが歴代11チーム目のPO8連勝…SGAが30得点超え試合数で球団歴代2位タイ

5月12日（現地時間11日、日付は以下同）。オクラホマシティ・サンダーは、敵地クリプトドットコム・アリーナで行われた「NBAプレーオフ2026」ウェスタン・カンファレンス・セミファイナル第4戦で、ロサンゼルス・レイカーズ相手に115－110で勝ち切り、4戦全勝のスウィープでシリーズを制した。

NBAでは2017、2018年のゴールデンステイト・ウォリアーズを最後に2連覇がなく、毎年新たなチームがチャンピオンになってきた。しかも、2019年の王者トロント・ラプターズから2024年の覇者ボストン・セルティックスまで、6年連続して前年王者がカンファレンス・セミファイナルを突破できずにいたため、ディフェンディング・チャンピオンのサンダーがこの壁を超えたことになる。

今年のプレーオフで、サンダーはフェニックス・サンズとのファーストラウンドを4連勝で終えており、ここまで無傷の8戦無敗。プレーオフで8勝0敗に達したNBA史上11チーム目となった。

レイカーズとのシリーズに決着をつけた第4戦では、シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以降SGA）がゲームハイの35得点8アシスト、エイジェイ・ミッチェルが28得点4アシスト4スティール、チェット・ホルムグレンが16得点9リバウンド、ジャレッド・マケインが13得点、アレックス・カルーソが9得点4リバウンド2スティールをマーク。

なかでもSGAはサンダーでプレーオフ通算26度目の30得点超え。これはラッセル・ウェストブルック（現サクラメント・キングス）と並んでフランチャイズ史上2位タイ。ケビン・デュラント（現ヒューストン・ロケッツ）が39回でトップに立っている。

ウェストのカンファレンス・ファイナルは、最短で19日にスタートする。相手はサンアントニオ・スパーズとミネソタ・ティンバーウルブズの勝者で、現在このシリーズは2勝2敗のタイ。サンダーは約1週間ゲームから遠ざかるが、休養しつつ、次のラウンドへ向けて切り替えることだろう。

【動画】レイカーズとの第4戦で35得点を奪ったSGAのハイライト





