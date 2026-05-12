【トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ＆ゴー!! ミニ四駆 サイクロンマグナム（ブルーメタリックVer.）＆ハリケーンソニック（レッドメタリックVer.）】 7月 発売予定 価格：3,300円

タカラトミーは、ミニカー「トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ＆ゴー!! ミニ四駆 サイクロンマグナム（ブルーメタリックVer.）＆ハリケーンソニック（レッドメタリックVer.）」を7月に発売する。価格は3,300円。5月29日より予約受付を予定している。

本商品はTVアニメ「爆走兄弟レッツ＆ゴー!!」30周年を記念して、サイクロンマグナムとハリケーンソニックを特別仕様のトミカで立体化。各マシンのデザイン再現に加え、サイクロンマグナムはブルーメタリック、ハリケーンソニックはレッドメタリックのボディに、クリア仕様のウイング、シャーシ、タイヤの特別カラーとなっている。

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