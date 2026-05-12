B&ZAI橋本涼、すがちゃん最高No.1と“イケメン対談” ツイていることをジャッジする1夜限りのコーナーも開催
8人組グループ・B&ZAIの橋本涼が、29日放送のJFN系列FMラジオ番組『ウチらのイイブン！』（毎週金曜 深3：00）にスペシャルパートナーとして登場する。
【画像】ポップでかわいい！『ウチらのイイブン！』番組ビジュアル
同番組は、“自分のイイブン（言い分）をぶつけたい！もっとイーブン（公平）に話したい！”という若者が集まり、自由に本音、不満、主張、情熱を発信することを目指している。29日放送回は、橋本と、イケメンを自称するすがちゃん最高No.1との“イケメン対談”が実施。
1夜限りのコーナー「橋本涼のバンザーイ！」も開催。リスナーからの「自分の中でツイてるな！」と思ったことに対して、橋本がどのくらいツイていたかジャッジする。「バンザーイ！」「最高」「ラッキー」の3段階で判断。橋本からラッキー、最高を超える“バンザーイ”を引き出せるか。
さらに、今回のメッセージテーマである「声のイイブン」についてのメッセージも募集。「聞き取りにくい声でオーダーが全然通りません！」「低い声のおかげで説得力が増した！」「自分の声を改めて聞くのが恥ずかしい！」「高い声なので笑い声が目立って…」など声にまつわるイイブン、エピソードを14日まで募っている。
【画像】ポップでかわいい！『ウチらのイイブン！』番組ビジュアル
同番組は、“自分のイイブン（言い分）をぶつけたい！もっとイーブン（公平）に話したい！”という若者が集まり、自由に本音、不満、主張、情熱を発信することを目指している。29日放送回は、橋本と、イケメンを自称するすがちゃん最高No.1との“イケメン対談”が実施。
さらに、今回のメッセージテーマである「声のイイブン」についてのメッセージも募集。「聞き取りにくい声でオーダーが全然通りません！」「低い声のおかげで説得力が増した！」「自分の声を改めて聞くのが恥ずかしい！」「高い声なので笑い声が目立って…」など声にまつわるイイブン、エピソードを14日まで募っている。