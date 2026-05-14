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高須幹弥「これが民主主義だ」小泉今日子の武道館ライブでの“憲法9条”演出に持論を展開

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【真っ赤な女の子】小泉今日子さんの武道館ライブが炎上している件について【憲法9条演出】」を公開した。動画では、小泉今日子氏のライブにおける政治的な演出への批判について、自身の見解と日本の民主主義のあり方を語っている。



動画冒頭で高須氏は、5月に日本武道館で開催された小泉氏の還暦記念ライブに言及した。開演前のDJタイムに日本国憲法第9条の朗読音声が流され、「戦争反対」と印字された銀色のテープが客席に放たれたことで、純粋に音楽を楽しみに行った観客から戸惑いの声が上がり、炎上状態になっている背景を説明。その上で、小泉氏が過去に検察庁法改正案への抗議をSNSに投稿したことや、共産党の機関紙「しんぶん赤旗」での対談経験がある事実を挙げ、「本当のファンだったらわかってたと思う」と指摘した。



中盤では、自身が改憲派の立場であることを明かしつつも、小泉氏の護憲派としての発信に対して「これが民主主義だ」と力強く断言。国家による言論弾圧がなく、誰もが自由に政治的メッセージを表現できる日本の環境を「素晴らしい」と評価し、思想の違いを恐れず表現すること自体は個人の自由であると主張した。



終盤では、影響力を持つ著名人が政治的発言をすれば、異なる思想を持つ人々から反発を招き、必ず一定数のファンが離れるリスクがあると説明。「芸能人は政治的発言をしない方が無難」というセオリーがある中、リスクを承知で自身の思想を貫く小泉氏の姿勢を「あっぱれって思う」と称賛した。最後は、ファンを続けるか離れるかも個人の自由であると述べ、思想の多様性を尊重する言葉で動画を締めくくった。