「もうツラすぎ」修学旅行の夜はガチで深夜まで仕事…元教師が明かす引率の過酷な現実
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元教師のすぎやま氏が自身のYouTubeチャンネルで「ロングも観てね👇先生が修学旅行の夜コッソリやってること🤫 #元教師 #先生 #修学旅行」を公開した。修学旅行の夜、生徒が就寝した後に教師たちがどのような業務に追われているのか、その過酷な実態を明かしつつ、旅行中の生徒へ向けた切実な思いを語っている。
修学旅行という非日常の中で、生徒が寝た後に教師は何をしているのかという疑問を持つ人は多い。すぎやま氏はこの問いに対し、動画の序盤で「飲み会」という一部のイメージを真っ向から否定し、「ガチで深夜まで仕事してます」とその実態を明かした。かつては飲酒をする教師も存在したかもしれないが、現代でそのような行動をとれば「不祥事でニュースになっちゃう」と指摘。現在の教員たちは、お茶を飲みながら真面目に会議を行っているという。会議の内容は、翌日のスケジュールの入念な確認や、その日に発生したトラブルの共有など多岐にわたる。
そして、話し合いが終わった後に待っているのは「廊下の見張り」である。生徒が宿泊施設から抜け出したり、男子が女子の部屋に行ったりする事態を防ぐため、教師たちは廊下に立ち、見回りを行っていると語る。ある程度の時間が経過すれば教師も眠りにつくが、生徒たちが起きて騒いでいると「先生も寝れません」と苦労を吐露する。
修学旅行の引率は朝早くから夜遅くまで「ずっと働きっぱなし」であるとし、「夜更かしはお肌の大敵」「ツラ杉」と、引率業務の裏側にある肉体的、精神的な負担の大きさを嘆いた。過酷な夜間業務の実情を明かした上で、すぎやま氏は生徒たちに向け、「どうせ深夜まで起きててもいいことないから、ちゃんと寝て」と主張。しっかりと睡眠をとり、翌日の修学旅行を万全の状態で楽しんでほしいという言葉で動画を締めくくった。
修学旅行という非日常の中で、生徒が寝た後に教師は何をしているのかという疑問を持つ人は多い。すぎやま氏はこの問いに対し、動画の序盤で「飲み会」という一部のイメージを真っ向から否定し、「ガチで深夜まで仕事してます」とその実態を明かした。かつては飲酒をする教師も存在したかもしれないが、現代でそのような行動をとれば「不祥事でニュースになっちゃう」と指摘。現在の教員たちは、お茶を飲みながら真面目に会議を行っているという。会議の内容は、翌日のスケジュールの入念な確認や、その日に発生したトラブルの共有など多岐にわたる。
そして、話し合いが終わった後に待っているのは「廊下の見張り」である。生徒が宿泊施設から抜け出したり、男子が女子の部屋に行ったりする事態を防ぐため、教師たちは廊下に立ち、見回りを行っていると語る。ある程度の時間が経過すれば教師も眠りにつくが、生徒たちが起きて騒いでいると「先生も寝れません」と苦労を吐露する。
修学旅行の引率は朝早くから夜遅くまで「ずっと働きっぱなし」であるとし、「夜更かしはお肌の大敵」「ツラ杉」と、引率業務の裏側にある肉体的、精神的な負担の大きさを嘆いた。過酷な夜間業務の実情を明かした上で、すぎやま氏は生徒たちに向け、「どうせ深夜まで起きててもいいことないから、ちゃんと寝て」と主張。しっかりと睡眠をとり、翌日の修学旅行を万全の状態で楽しんでほしいという言葉で動画を締めくくった。
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教育系YouTuber ｜ 教育評論家（松竹芸能 所属） ｜ LGBT ゲイ 新刊 弱いままのキミでバズる ベストセラー1位） 日本一バズってる元教師（2023年TTCA教育部門1位） TikTok41万/YouTube23万 公立中学校教員として10年以上勤務したのちに独立。 コロナで自己破産寸前のドン底におちいるがそこからバズって起死回生。 現在は教育系インフルエンサー、SNSコンサルタント、教育評論家として活動している。 応援メッセージ、ご質問 仕事のご連絡はsinnsyakai@gmail.comからどうぞ。
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