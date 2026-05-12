◆米大リーグ ドジャース３―９ジャイアンツ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手が本拠地でのジャイアンツ戦で先発し、６回途中３失点で降板。勝敗はつかなかった。「今日に関しては１巡目の攻め方は良かったと思う。２巡目３巡目にもっと工夫が必要だなと思った」と振り返った。

中８日の今季７度目の登板で２勝目を期すマウンドだったが、２回先頭のディバースに右越え先制ソロを被弾した。直球を５球続けた後のスプリットを打たれて６登板連続で本塁打を許し、先取点を献上した。

３回は１死満塁のピンチを招いたが、２回に先制弾を打たれたディバースを浅い右飛に仕留めるなどして無失点で切り抜けた。

４回はこの試合初の３者凡退。２−１と逆転してもらって迎えた５回も３人で退けた。３登板連続で５イニングをクリアしたが６回、連打で無死二、三塁とされるとラモスに左翼線へ逆転２点二塁打を打たれ、降板となった。

佐々木は５回０／３で６安打３失点１四球１死球５奪三振。防御率は５・８８になった。９１球を投げて６０球がストライクだった。その裏の先頭マンシーが左越え同点１１号を放ち、佐々木の敗戦が消えた。

自身が思い描くメジャーでの投手像への苦闘は続いている。「自分がこうなりたいというのがある中で、そこに向かって、逆算して継続するだけ。その継続をやめてしまったら、終わってしまう。そこはチャンスがある限り、継続して頑張っていくだけかなとは思っています」。焦りや葛藤があるかと尋ねられると「時間自体は、僕の中ではだいぶかかっている。苦しい状態ではあるので。その中でもいろいろな気づきだったりあるので、そこを目指して積み重なること。自分の実力が及ばなかったら、それも終わりですし、チャンスある限り、頑張っていきたいなとは思っています」と胸の内を語った。