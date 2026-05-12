押井守監督最新作「装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女」

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押井守監督最新作「装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女」が、全2部作として劇場公開されることが決定。第1作は2026年11月20日公開。特報・ティザービジュアル・場面写真が公開された。髙橋良輔が監修、メカニカルデザインは常木志伸・曽野由大。音楽は川井憲次が担当する。押井守、髙橋良輔からのコメントも届いた。ムビチケ・新プラモデルの発売も決定している。

装甲騎兵ボトムズシリーズ完全新作「装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女(ヘクセ)」。最新のアニメーション映像を使用した特報では、戦火を駆けるスコープドッグと、意味深に映る”魔女”の姿が。ティザービジュアルには、新たなスコープドッグが描かれている。

『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女』特報

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『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女』初弾映像

この作品には、装甲騎兵ボトムズの原作・監督、髙橋良輔が監修として参加していることも発表。メカニカルデザインには、「銀河英雄伝説 DIE NEUE THESE」等のメカデザインを担当する常木志伸と、漫画「装甲騎兵ボトムズ AT Stories」の作画も担当していた曽野由大が参加。音楽は数々の作品で押井守とタッグを組んできた川井憲次が担当する。

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全2部作セットムビチケカードは5月16日発売。価格は3,800円。ティザービジュアルを券面にあしらった大判のムビチケカードで、5月16日、17日に開催される第64回静岡ホビーショー(一般公開日)の会場での限定販売、および通販サイトでも販売する。

監督：押井守コメント

最初のボトムズの大ファンでした。いつかボトムズみたいなものをやってみたいという、私の憧れの作品。ボトムズに立喰い蕎麦を出したりするんじゃないかと疑っている人もいるかもしれませんが、真面目にやってます。真面目に戦争アクションを作っています。

原作・監修：髙橋良輔コメント

映画には監督特有の“タッチ”というものがあって、私自身、“押井タッチ”のファンなんです。今回『ボトムズ』をやってもらうなかで、映像作家 押井守の演出“タッチ”が発揮されることを楽しみにしています。

新プラモデルの発売も決定

BANDAI SPIRITS「HG スコープドッグ 灰色の魔女[デザートカラー](仮)」は、2026年秋発売決定。静岡ホビーショーにて試作品を展示する予定。

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BANDAI SPIRITS完成品フィギュアブランド「TAMASHII NATIONS」においても、「HI-METAL R スコープドッグ 灰色の魔女[デザートカラー](仮)」の商品企画が進行中。静岡ホビーショーにて試作品を展示する予定。

また、メガハウス新コレクタブルキットシリーズから「VA-KIT PLATOON 装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女」も商品化を計画。全高8cmのコレクタブル仕様で一部彩色済みプラキットシリーズ。こちらも静岡ホビーショー会場にて参考展示を行なう予定。

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