大河出演芸人・百瀬さつき、第1子出産を報告 結婚もしていた「相手は社会で働く穏やかな人間です」
2018年と23年の『THE W』で準決勝に進出したお笑い芸人の百瀬さつき（37）が12日、自身のインスタグラムで結婚と第1子出産を報告した。
【写真】夫の姿も！結婚＆出産を報告した百瀬さつき
百瀬は「応援してくださっている皆様、関係者の皆様」と書き出し「私事で大変恐縮ではございますが、このたび新しい命を迎え先月末に出産いたしました。また、あわせてのご報告になりますが、結婚して三年になります」と伝えた。
「結婚については、妻ですという自己紹介に慣れるまで思いのほか時間がかかりこのタイミングでお伝えさせていただくことになりました。相手は社会で働く穏やかな人間です。妊娠中は坐骨神経痛や肺塞栓症を発症し入院や治療にいそしむハイリスク妊婦として生活していたため隠居しておりましたが、多くの方に支えていただき無事に出産の日を迎えることができました」と報告した。続けて「現在は母子共にとても元気に過ごしております」と伝えた。
最後に「まだまだ未熟者ではございますが今後も精進してまいりますので何卒よろしくお願いいたします！」と結んだ。
所属する松竹芸能の公式サイトでは「百瀬さつきが、2023年に結婚しておりましたこと、ならびに、2026年4月に第一子を出産いたしましたことをご報告申し上げます」と伝えた。
百瀬は1991年5月11日生まれ、長野県山形村出身。コンビで「ガール座」として活動していたが、2019年に解散。ピン芸人として活動する。これまで、NHK大河ドラマ『いだてん〜東京オリムピック噺〜』やTBS系『ハロー張りネズミ』などのドラマのほか。日本テレビ系『スクール革命』、TBS系『出川の WHY』などの番組に出演。また賞レースでは、2018年と23年の『THE W』で準決勝に進出。『キングオブコント2019』準々決勝に進出した。
【写真】夫の姿も！結婚＆出産を報告した百瀬さつき
百瀬は「応援してくださっている皆様、関係者の皆様」と書き出し「私事で大変恐縮ではございますが、このたび新しい命を迎え先月末に出産いたしました。また、あわせてのご報告になりますが、結婚して三年になります」と伝えた。
「結婚については、妻ですという自己紹介に慣れるまで思いのほか時間がかかりこのタイミングでお伝えさせていただくことになりました。相手は社会で働く穏やかな人間です。妊娠中は坐骨神経痛や肺塞栓症を発症し入院や治療にいそしむハイリスク妊婦として生活していたため隠居しておりましたが、多くの方に支えていただき無事に出産の日を迎えることができました」と報告した。続けて「現在は母子共にとても元気に過ごしております」と伝えた。
所属する松竹芸能の公式サイトでは「百瀬さつきが、2023年に結婚しておりましたこと、ならびに、2026年4月に第一子を出産いたしましたことをご報告申し上げます」と伝えた。
百瀬は1991年5月11日生まれ、長野県山形村出身。コンビで「ガール座」として活動していたが、2019年に解散。ピン芸人として活動する。これまで、NHK大河ドラマ『いだてん〜東京オリムピック噺〜』やTBS系『ハロー張りネズミ』などのドラマのほか。日本テレビ系『スクール革命』、TBS系『出川の WHY』などの番組に出演。また賞レースでは、2018年と23年の『THE W』で準決勝に進出。『キングオブコント2019』準々決勝に進出した。