北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）の日本代表メンバー発表会見が、１５日に行われる。８大会連続８度目のＷ杯に臨む森保ジャパンのメンバー２６人が決定する。

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２０１８年４月９日の就任発表から、わずか５２日。ハリルホジッチ前監督の解任を受け、日本代表の命運を託された西野朗監督は固い表情で、ゆっくりと選手名を読み上げた。「本田」「香川」「岡崎」。話題となったのは、ハリル体制では戦術に合わないとの理由もあって冷遇されていた「ＢＩＧ３」の選出だった。登録枠は「２３」。５月３０日のガーナ戦に招集された２６人から、年齢が若い井手口陽介（２１）、三竿健斗（２２）、浅野拓磨（２３）の３人が漏れ、本田圭佑（３１）、香川真司（２９）、岡崎慎司（３２）が残った。

メンバー発表時の平均年齢２８・１７は過去５大会と比べて最年長で、「おっさんジャパン」とも揶揄（やゆ）された構成だった。西野監督は質疑応答で、選考理由を明かした。「コンディション、将来性など総合的に考えた」とする一方で「ベテランの影響を受けてチームは良い状況にある。これからを担う選手たちは、そういう選手たちを超えないといけない。今までと違う大舞台では経験値のある選手が大事。初めてピッチに立つ選手にとっては難しいアプローチ」と。若手への投資とベテランの経験をてんびんにかけた結果、勝利のために“年の功”を選んだ。

また、西野監督はのちに「反骨心」と「リバンウンドメンタリティー」もポイントに挙げた。本田、香川、岡崎、３人の共通点は、史上最強とも言われ「世界一」を掲げながら、１勝も挙げられずに１次リーグ（Ｌ）敗退となった２０１４年ブラジルＷ杯を経験していること。４年前に味わった屈辱を晴らそうというベテランの気概に懸けた形だ。香川、岡崎はともに足首の負傷を抱えていたが、コンディションが上向いていると判断し、「代えの利かない選手」としてリストに入れた。

２か月前の監督交代、短期間での選考、テストマッチでの低調ぶり―。開幕前にあった不安をよそに結束したチームは、１次リーグ（Ｌ）初戦でコロンビアに２―１で勝利、続くセネガルとは２―２の引き分け。第３戦はポーランドに０―１で黒星も、警告数などを点数化した「フェアプレーポイント」で１次Ｌを突破した。迎えた決勝トーナメント１回戦では優勝候補ベルギーと対戦。２―０とリードしながら、相手の選手交代などにより追いつかれ、最後は超高速カウンターを浴び、２―３と壮絶な逆転負けを喫する“ロストフの悲劇”で、史上初の８強入りは夢と消えた。

西野監督は勝つために足りなかったものを問われ「何が足りないんでしょうね」と自問した。結果を見ればあと一歩だったが、ピッチで感じた世界との差は大きかった。ロシアの地で残された課題は、当時コーチとして帯同していた森保一現監督へと引き継がれた。

【ロシア大会メンバー】

▼ＧＫ 川島永嗣、東口順昭、中村航輔

▼ＤＦ 植田直通、昌子源、長友佑都、遠藤航、酒井宏樹、槙野智章、酒井高徳、吉田麻也

▼ＭＦ 本田圭佑、柴崎岳、原口元気、香川真司、宇佐美貴史、乾貴士、山口蛍、長谷部誠、大島僚太

▼ＦＷ 岡崎慎司、武藤嘉紀、大迫勇也