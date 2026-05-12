婚活中のみなさんは、相手の第一印象においてどのようなことを重要視しているのでしょうか。株式会社Presia（広島市中区）が運営する結婚相談所『Presia』が実施した「婚活における第一印象に関する意識調査2026」によると、「身だしなみ」が最も多くなりました。



【調査結果】婚活中の男女が第一印象において重要視する要素は？

調査は、婚活経験のある20〜50代の男女200人を対象として、2026年3月にインターネットで実施されました。



調査の結果、「第一印象でナシ（恋愛対象外）」と判定した経験がある人は男女いずれも93.5％となりました。



そこで、「第一印象において重要視する要素」を1位〜3位まで回答してもらい、加重スコア（1位=3pt、2位=2pt、3位=1pt）で集計した結果、1位「身だしなみ」（266pt）、2位「礼儀・マナー」（240pt）、3位「顔」（174pt）がTOP3となり、身だしなみと振る舞いを整えるだけで、第一印象を大きく改善できる可能性があることが示唆されました。



男女別に集計すると、男性は、1位「顔」（66pt）、2位「礼儀・マナー」（65pt）、3位「話しやすさ」（61pt）がTOP3にランクインした一方、女性では、1位「身だしなみ」（227pt）、2位「礼儀・マナー」（175pt）、3位「顔」（108pt）がTOP3となっています。



また、「プロフィール写真と実物が違った（写真詐欺・ガッカリした）経験」については、男性の88.7％、女性では72.5％が「ある」と回答。



そのほか、第一印象が最悪だったエピソードとして、「初対面なのに『僕は貯金が2000万円ありますが、あなたはいくらありますか？』と聞かれた」（30代女性）、「初デートで、なぜか彼の両親がついてきた」（50代女性）、「待ち合わせ場所に遅れてきただけでなく、そこでとつぜんマジックを披露された」（30代女性）、「初デートの待ち合わせで、相手は開口一番ため息をつき、『あぁ、疲れた』とだけ。挨拶もなく、こちらを見ようともしないままスマホをいじり続けて歩き出した」（30代女性）といった声が寄せられました。



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【出典】

▽結婚相談所Presia／お見合いの成功率とは？お見合いから仮交際の確率は？【成立しやすい人】