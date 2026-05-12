Pleuvoir日本上陸♡韓国発パフュームボディミストで叶える新習慣

韓国で話題を集めるリチュアルライフスタイルビューティーブランド「Pleuvoir（プルヴワ）」が、ついに日本上陸。2026年5月11日（月）より、ZOZOCOSMEにてパフュームボディミストシリーズの先行予約販売がスタートします。香りを楽しむだけでなく、肌ケアまで叶える“香るスキンケアミスト”として注目を集める新アイテム。毎日の気分転換やリフレッシュタイムを、もっと心地よく彩ってくれそうです♪

韓国で話題の“香る美容習慣”

Pleuvoirは、“降り注ぐ雨”を意味する韓国発ビューティーブランド。自然の香りを日常に溶け込ませるというコンセプトのもと、香り・肌・気分をやさしく整えるアイテムを展開しています。

今回登場する「Pleuvoir Perfume Body Mist」は、韓国で注目されている“Perfume×Skincare”の考え方を取り入れた新感覚のボディミスト。

香水のように奥行きのある香りを楽しみながら、肌のうるおいケアまで叶えてくれます。

配合成分には、300Da超微細コラーゲン、8重ヒアルロン酸、植物由来コンプレックス、植物由来天然オリゴ糖「OligoGGF」などを採用。乾燥しやすい肌をみずみずしく整えながら、軽やかな香りで全身を包み込みます。

ベタつきにくいテクスチャーなので、学校やオフィス、お風呂上がり、ジム帰り、夏のクールダウンなど、さまざまなシーンで使いやすいのも魅力です。

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気分で選べる4つの香り

「Pleuvoir Perfume Body Mist」は、全4種類の香りをラインアップ。内容量は70ml、価格は各1,760円（税込）です。

「PEAR MUSK（ペアムスク）」は、ペアーとレモンの爽やかさに、花々とムスクを重ねた透明感あふれる香り。ふんわり香る“モテ系フレグランス”として、デイリー使いにもぴったりです。

「ROSE VEIL（ローズヴェール）」は、ローズ・ライチ・ベルガモットが調和した華やかなフェミニン系。上品さの中にやさしい甘さを感じる、大人可愛い香りに仕上がっています。

「LEMON SHEER（レモンシアー）」は、シトラスとピンクローズが爽やかに広がるリフレッシュ系。軽やかで清潔感のある香りは、気分転換したい時にもおすすめです。

「APPLE AMBER（アップルアンバー）」は、フレッシュアップルとアンバーを組み合わせた洗練感のある香り。甘すぎず落ち着いた印象で、大人っぽい雰囲気を楽しみたい方にもぴったりです。

毎日に寄り添う新ビューティー体験

Pleuvoirは、“香りをまとう時間”を、自分自身を整えるためのリチュアルとして提案しています。忙しい毎日の中でも、ふと香りに癒やされる瞬間があるだけで、気持ちまで前向きになれそう♡

韓国トレンド感たっぷりのパッケージデザインと、肌をいたわる美容成分を兼ね備えた「Pleuvoir Perfume Body Mist」。

香水感覚で使えるのに、スキンケア発想も取り入れた新しいボディミストとして、この夏注目を集めそうです。

まとめ

香りとスキンケアを同時に楽しめる「Pleuvoir Perfume Body Mist」は、毎日の気分をさりげなく高めてくれる新習慣アイテム。

全4種の香りは、それぞれ異なる魅力があり、シーンや気分に合わせて使い分けるのも楽しみ方のひとつです。日本上陸を機に、韓国で話題の“香る美容習慣”をぜひ体感してみてください♪