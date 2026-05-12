ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ<338A.T>が急反発している。同社は１１日取引終了後、イージス・アプリケーション（千葉県流山市）及びＴｅｃｈｎｉｃａ ＡＩ（東京都千代田区）と共同で、秘密分散（ＡＯＮＴ）技術と検索拡張生成（ＲＡＧ）を融合した生成ＡＩを安全に活用できる基盤技術を開発したと発表。これが材料視されているようだ。



ゼンムテックは秘密分散エンジン「ＺＥＮＭＵＥｎｇｉｎｅ」によるデータ無意味化・分散管理技術を提供し、Ｔｅｃｈｎｉｃａ ＡＩはＲＡＧ及びＡＩ活用基盤の設計・実装、イージス・アプリケーションは顧客課題の整理、導入支援、セキュアＡＩ活用に向けた事業推進を担当。この技術については３月１２日に特許出願を完了しているという。



出所：MINKABU PRESS