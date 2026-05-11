【東京都江東区】Tokyo Tokyo Delicious Museum 2026のペアリングバーに鮮魚店「角上魚類」が魚介メニューを提供



鮮魚専門店「角上魚類」を展開する角上魚類ホールディングスが、5月15日(金)〜17日(日)に東京都有明・シンボルプロムナード公園で開催される「Tokyo Tokyo Delicious Museum 2026」内の飲食店に魚介メニューを提供。

東京湾や八丈島近海で獲れた魚介と東京産の地酒やワインなどとのペアリングが楽しめる。

東京湾の豊かな恵みを再発見する3日間



江戸から続く伝統と、最先端のカルチャーが共存する東京には日本中、そして世界中から集まる多彩な食材と、食の担い手があつまり、世界最高峰の「食文化」を作っている。

日本はぐるりを海に囲まれ、日常的にその幸を享受し、海とともに発展してきた。東京も同様で、江戸時代、あるいはもっと以前から続く伝統的な魚食文化−江戸前寿司や佃煮、天ぷらなど−がまさにそれを象徴している。

だが、今、東京湾は生活から遠くなり、レジャーなどで訪れることはあっても、そこに豊かな海の幸が存在することに思い至らないことは、少なくない。

その、東京の誇る食の魅力を五感で体験するイベントが今回の「Tokyo Tokyo Delicious Museum 2026」だ。

「角上魚類」では、普段は郊外の店舗を中心に展開しており、都心部やイベント会場で角上魚類の味を届ける機会は非常に珍しい。「Tokyo Tokyo Delicious Museum 2026」への出店は、同社にとっても貴重な3日間となる。

期間限定居酒屋「Izakaya TOKYO」にメニュー提供

角上魚類では、同イベントで東京湾の恵みを再発見してもらい、その魅力を知ってもらうために毎日日替わりで東京湾の海の幸を用意する。

[caption id="attachment_1606483" align="aligncenter" width="600"] 八丈島産金目鯛炙り、東京湾産黒鯛 刺身[/caption]

提供するメニューは、会場内「石と光の広場No.27」エリアにオープンする「居酒屋 東京 -Izakaya TOKYO-」で楽しめる。「東京産」にこだわったメニューが提供されるこの限定居酒屋では、各種アルコールと海の幸のペアリングを自分でセレクトできる。

[caption id="attachment_1606484" align="aligncenter" width="600"] 東京湾産すずき南蛮漬け[/caption]

[caption id="attachment_1606488" align="aligncenter" width="600"] 東京湾産あさりとわかめの煮付け[/caption]

メニューは東京湾や八丈島近海で漁獲された魚介を使った新鮮な刺身、酸味とコクの南蛮漬け、風味豊かな煮つけを毎日日替わりで用意。

5月15日(金)は八丈島産金目鯛の刺身と東京湾産すずきの南蛮漬け、16日(土)は東京湾産黒鯛の刺身と東京湾産太刀魚の南蛮漬け、17日(日)は八丈島産金目鯛の刺身と東京湾産あさりとわかめの煮付けを提供予定だ。

なお入荷状況等により内容や容器等に変更のある場合があり、また、商品は豊富に用意されているものの、売り切れの場合がある。

角上魚類について

[caption id="attachment_1606477" align="aligncenter" width="600"] 角上魚類 赤羽店 親切係 中井さん[/caption]

角上魚類の対面売場には、まるで市場のように毎日たくさんの魚が並ぶ。知識豊富な魚のコンシェルジュ「親切係」を全店に配置しており、魚の特徴や美味しい食べ方、身おろしのアドバイスなど、おいしく魚を食べてもらえるようサポートしている。





対面売場では身おろし調理が無料で、寿司は一人前から大人数用まで取り揃え、魚の姿盛りなど刺身盛り合わせも各種用意。



揚げたて・焼きたての魚惣菜も充実している。

新潟県寺泊港、豊洲市場、そして日本各地の漁港から日々新鮮な魚介類を仕入れており、関東信越を中心に店舗を展開。「日本一の魚屋」を目指し、商品の質、店の質、そして日本で一番買い物客の役に立つ魚屋になることを目指して躍進していくという。

普段はなかなか味わえない東京湾の恵みを「Izakaya TOKYO」で体験してみては。

■Tokyo Tokyo Delicious Museum 2026

開催日時：5月15日(金)〜17日(日)の11:00〜21:30(最終日のみ20:30終了)、花の広場(マーケット・食文化体験)11:00〜19:00※ラストオーダー終了30分前、ドリンクラストオーダーは15分前

会場：有明・シンボルプロムナード公園 石と光の広場 / 花の広場

住所：東京都江東区有明3-7-7

入場：無料※飲食等は有料でキャッシュレス決済のみ利用可

居酒屋 東京 -Izakaya TOKYO-詳細ページ：https://tokyotokyo-delicious-museum.jp/store/izakaya

会場マップ：https://tokyotokyo-delicious-museum.jp/information

角上魚類ホールディング公式サイト：https://www.kakujoe.co.jp/index.php

※写真はすべてイメージ

(丸本チャ子)