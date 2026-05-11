岡山県津山市の観光施設とそこへ向かう観光列車そのものを舞台としたユニークなイベントが開かれました。全国から集まった参加者たちは、ほかでは味わえない特殊なシチュエーションを満喫したようです。

【画像をみる】イベントに参加したコスプレーヤーたち

鉄道ファンにはたまらないSLや現存するものとしては日本で2番目の規模を誇る扇形機関車庫など貴重な鉄道遺産を活用した観光施設津山まなびの鉄道館です。いつもは家族連れなどでにぎわう施設内ですが、この日は様子が違います。





（参加者）「東方プロジェクトの西行寺幽々子というキャラクターです」「刀剣乱舞の加州清光というキャラクターです」

コスプレイヤーとカメラマンあわせて41人が参加したコスプレイベントです。撮影会が始まると会場の空気は一転。イベントの開催を知らなかった一般のお客さんは…



（客）

「いろんな趣味の方がおられてそれはそれでいいんじゃないかと」

「人それぞれ個性があっていいのかなと思います」

津山駅に向かう観光列車をイベントの舞台に

ほとんどの参加者はJR岡山駅からSAKU美SAKU楽に乗って津山駅へ。目的地の鉄道館とともに、この観光列車そのものをイベントの舞台にしてしまおうというのが今回の狙いです。

（JR西日本岡山支社 三島健嗣さん）

「新しい観光列車の活用のしかたというものを提示して楽しんでいただきたいなというところですね」



観光列車は貸し切りに。走行中は、撮影会場とすることでほかでは味わえないシュチュエーションを楽しんでもらおうというものです。



（参加者）

「鉄道に乗ってコスプレできる機会は早々ないので…」

「すごく貴重な体験をさせてもらっているなと…」

「いきま～す、はい」

鉄道とコスプレ。意外性のある組み合わせは大好評。全国から参加者が集まりました。



（参加者）

「北海道オホーツクの北見市というところからまいりました。私コスプレも鉄道も大好きという種族の人間なんですけれども、待ちに待った本日のイベントを迎えられたということになります」

人気コスプレイヤーの猫田あしゅさんもイベントに

コスプレイヤーならではの発信力で岡山の魅力を拡散してもらうこともイベントの狙いです。その目玉となるのが…



（参加者）

「カメラしている人なら誰でも知っているような」

「実物の方がだいぶかわいい」

SNSのフォロワー数はおよそ50万。今回ゲストとして招かれた人気コスプレイヤーの猫田あしゅさんです。猫田さん自身、ファンとの交流や撮影会を通じてイベントを満喫したといい、その魅力を多くの人に伝えたいと意気込んでいました。



（ゲストコスプレイヤー 猫田あしゅさん）

「人がみなさん優しくて時間がゆったり流れているのどかな場所なので、都会でけっこう疲れた方とかも岡山に来てリフレッシュする機会になれたらいいなと思いました。くまなくと一緒の写真ものせる予定なのでぜひチェックしてみてください」

鉄道とコスプレを組み合わせた斬新なイベント。参加したみなさんはユニークなシチュエーションを満喫したようです。