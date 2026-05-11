A.B.C-Z主催ツーマンライブフェス、ゲストアーティスト発表
A.B.C-Zが主催するツーマンライブフェス＜A.B.C-Z CONNECTION Vol.2＞のゲストアーティストが発表された。
2025年に初開催され、第2弾となる本イベントは、8月19日にグランキューブ大阪 メインホール、8月29日・30日にパシフィコ横浜 国立大ホールにて開催される。
ゲストは8月19日にZiDol、8月29日に新浜レオン、8月30日に大黒摩季の出演が決定。全日とも、ここでしか見られない特別なステージになるだろう。
チケットは、A.B.C-Z、新浜レオン、大黒摩季の各ファンクラブにて5月15日より先行販売受付が開始される。
さらに、A.B.C-Zの新アーティスト写真とイベントロゴも解禁された。ロゴのデザインは、第1弾に引き続きメンバーの戸塚祥太が手がけている。
＜A.B.C-Z CONNECTION Vol.2＞
特設サイト：https://abcz.ponycanyon.co.jp/live_connection-2/index.html
DAY1
グランキューブ大阪 メインホール
2026年8月19日（水）
開場17:00 /開演18:00
ゲスト:ZiDol
http://yoshimoto-me.co.jp/artist/zidol/
DAY2
パシフィコ横浜 国立大ホール
2026年8月29日（土）
開場16:00 /開演17:00
ゲスト: 新浜レオン
https://niihamaleon.com/
DAY3
パシフィコ横浜 国立大ホール
2026年8月30日（日）
開場16:00 /開演17:00
ゲスト: 大黒摩季
https://maki-ohguro.com/
全席指定 11,500円（税込）
関連リンク
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