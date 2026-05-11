timelesz菊池風磨、愛知・静岡公演への出演見合わせ 喉の不調で活動休止中【報告全文】
ぴあが11日、公式サイトを更新。喉の不調により一定期間活動を休止しているtimeleszの菊池風磨（31）について、16日と17日の同グループ愛知公演、30日と5月31日の静岡公演への出演を見合わせると発表した。
【写真】菊池風磨がガッツポーズ ランク付け企画で大盛り上がりするtimelesz
サイトでは「We're timelesz LIVE TOUR 2026 episode 2 MOMENTUM 愛知・静岡公演におきまして、主催者からのお知らせがございます。活動休止中の菊池風磨は、活動再開に向けて治療に専念しておりますが、現時点では万全の状態での活動再開が難しく、愛知・静岡公演は出演を見合わせることとなりました。愛知 5月16日(土)〜17日(日)・静岡 5月30日(土)〜31日(日)公演は、菊池風磨以外のメンバーで行います」と伝えられた。
菊池をめぐっては、先月22日、所属事務所の公式サイトで「このたび、弊社契約タレント 菊池風磨（timelesz）につきまして、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます。喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました。医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運びとなりました」と伝えられていた。
■報告全文
【重要】We're timelesz LIVE TOUR 2026 episode 2 MOMENTUM 愛知・静岡公演に関するお知らせ
2026年5月11日
平素よりRELIEF Ticket をご利用いただき、誠にありがとうございます。
We're timelesz LIVE TOUR 2026 episode 2 MOMENTUM 愛知・静岡公演におきまして、主催者からのお知らせがございます。
活動休止中の菊池風磨は、活動再開に向けて治療に専念しておりますが、現時点では万全の状態での活動再開が難しく、愛知・静岡公演は出演を見合わせることとなりました。
愛知 5月16日(土)〜17日(日)・静岡 5月30日(土)〜31日(日)公演は、菊池風磨以外のメンバーで行います。
また、愛知・静岡公演のリセール実施はございません。
皆さまにはご心配、ご迷惑をおかけし大変恐れ入りますが、何卒ご了承いただけますようお願い申し上げます。
2026年5月11日
ぴあ株式会社
【写真】菊池風磨がガッツポーズ ランク付け企画で大盛り上がりするtimelesz
サイトでは「We're timelesz LIVE TOUR 2026 episode 2 MOMENTUM 愛知・静岡公演におきまして、主催者からのお知らせがございます。活動休止中の菊池風磨は、活動再開に向けて治療に専念しておりますが、現時点では万全の状態での活動再開が難しく、愛知・静岡公演は出演を見合わせることとなりました。愛知 5月16日(土)〜17日(日)・静岡 5月30日(土)〜31日(日)公演は、菊池風磨以外のメンバーで行います」と伝えられた。
■報告全文
【重要】We're timelesz LIVE TOUR 2026 episode 2 MOMENTUM 愛知・静岡公演に関するお知らせ
2026年5月11日
平素よりRELIEF Ticket をご利用いただき、誠にありがとうございます。
We're timelesz LIVE TOUR 2026 episode 2 MOMENTUM 愛知・静岡公演におきまして、主催者からのお知らせがございます。
活動休止中の菊池風磨は、活動再開に向けて治療に専念しておりますが、現時点では万全の状態での活動再開が難しく、愛知・静岡公演は出演を見合わせることとなりました。
愛知 5月16日(土)〜17日(日)・静岡 5月30日(土)〜31日(日)公演は、菊池風磨以外のメンバーで行います。
また、愛知・静岡公演のリセール実施はございません。
皆さまにはご心配、ご迷惑をおかけし大変恐れ入りますが、何卒ご了承いただけますようお願い申し上げます。
2026年5月11日
ぴあ株式会社