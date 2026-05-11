【【ムービー・マスターピース アルチザン】 『スター・ウォーズ エピソード3／シスの復讐』1/6スケールフィギュア アナキン・スカイウォーカー（コンセプトアート）】 2027年9月発売予定 価格：68,000円

ホットトイズジャパンは販売店・トイサピエンス限定でフィギュア「【ムービー・マスターピース アルチザン】 『スター・ウォーズ エピソード3／シスの復讐』1/6スケールフィギュア アナキン・スカイウォーカー（コンセプトアート）」を2027年9月に発売する。価格は68,000円。

「アルチザン」はホットトイズの優れた職人技を駆使したシリーズ。本商品は映画本編ではなくコンセプトアートのアナキンの姿を再現。シスの暗黒卿でありながら、銀河元老院の最高議長という表の顔を持つパルパティーンの誘惑によって、ジェダイへの疑心と妻・パドメへの執着によってダークサイドへ墜ちていった鬼気迫るアナキンの姿をフィギュアとして立体化している。

前髪を後ろに流したダークブラウンのミディアムヘアは、ウール素材による植毛仕様でリアルに表現。顔に刻まれた傷、皮膚の質感や皺などを再現すべく、ひとつひとつハンドペイントで塗装が施されている。眼球移動システムが内蔵されたヘッドは自由に表情付けが可能。さらに差し替え用の眼球パーツが付属し、ダークサイドに堕ちたことを示す、赤く縁取られた黄色の目に変更できる。

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