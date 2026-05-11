定番のおしゃれ前菜 トマトとモッツアレラのカプレーゼ【材料】（2人分）トマト 1個モッツァレラチーズ 1個バジル(生) 適量塩 少々粗びき黒コショウ 少々EVオリーブ油 適量【下準備】1、トマトはヘタを取って縦半分に切り、さらに幅1cmの横切りにする。モッツァレラチーズはトマトと同じ枚数に切る。【作り方】1、器にトマト、モッツァレラチーズ、バジルを順番に盛り付ける。全体に塩、粗びき黒コショウ、EVオリーブ油をかける。

冷製トマトパスタ【材料】（2人分）スパゲティー 160g塩 16gトマト 2個バジル(生) 10枚ニンニク 1/2片粉チーズ 大さじ 3塩 小さじ 1/2コショウ 少々EVオリーブ油 大さじ 1~2ブラックオリーブ(種抜き) 5~6粒【下準備】1、トマトはヘタをくり抜き、熱湯に入れて皮が破れたらすぐに冷水に取り、皮をむく(湯むき)。横半分に切って種を取り除き、粗く刻む。2、バジルはサッと水洗いし、水気を拭き取る。飾り用のバジルを残し、残りは細かく刻む。3、ニンニクは芽を取り除き、細かいみじん切りにする。4、ブラックオリーブは輪切りにする。【作り方】1、ボウルにトマト、ニンニク、粉チーズ、塩、コショウ、EVオリーブ油を混ぜ合わせ、冷やしておく。2、鍋にたっぷりのお湯を沸かして塩を加え、袋の指定時間より1分長めにスパゲティーをゆで、ザルに上げる。3、流水で手早く洗い、水気をきる。さらに氷水に放ってしっかり冷やし、ザルに上げてしっかり水気をきる。4、(1)のボウルに(3)のパスタを加えて混ぜ合わせ、最後にバジルを加えて全体に混ぜ合わせる。器に盛り、お好みで分量外の粉チーズをかけ、飾り用のバジル、ブラックオリーブを散らす。