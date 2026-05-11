5月から始める「ゆるバテ対策」初夏を乗り切るアイデアレシピ！

年々短く感じる春。まだ5月でも日中は汗ばむ日が増え、季節の変わり目を実感する頃です。冷たい飲み物やさっぱりメニューが恋しくなる一方で、体の疲れや食欲の変化を感じやすい季節でもあります。そんな時期におすすめなのが、無理なく楽しめる“初夏を心地よく過ごすためのアイデアレシピ”。毎日の食卓に気軽に取り入れてみませんか？

熱中症対策にも◎元気をチャージするアイデアレシピ

するっと食べられる「豆腐丼」

豆腐は、水分が多く、たんぱく質やマグネシウムを含む食材。暑い日でも食べやすく、冷奴などは手軽で食べやすいですよね。



食欲が落ちがちな日でも、さらっと食べやすい一杯でおすすめなのが「豆腐丼」です。なめらかな豆腐にとろろやめかぶを合わせることで、口当たりがぐっと軽やかに仕上がります。



生姜や梅干しのさっぱりとした風味がアクセントになり、最後まで飽きずに食べられるのもポイント。冷たいものが続いて、胃が少し疲れているときにも取り入れやすい一品です。



薬味たっぷりで、自分好みにアレンジするのも◎

しっかり食べたい日にうれしい、王道のスタミナおかず。

豚肉のコクとニラの香りが合わさり、ごはんが進む味わいに。



ぽん酢ベースの味付けで、重すぎず食べやすいのも魅力。さっと炒めるだけなので、忙しい日でも作りやすい一品です。

豚肉はほかの肉類と比べてビタミンB1を豊富に含む食材。暑さで疲れを感じやすい時期や、食欲が落ちがちなときの栄養補給にもおすすめです。しっかり食べて元気をチャージしたい日に、ぜひ取り入れてみてくださいね。

豚肉ニラのスタミナ炒め｜Instagram（＠emi.sake）つるっと食べやすい「豚バラピーマンの春雨炒め」

つるっとした春雨と、ジューシーな豚バラの組み合わせ。

ピーマンのほろ苦さがアクセントになり、全体のバランスを引き締めてくれます。



ふんわり卵を加えることで、やさしい口当たりに。

しっかり食べたいけれど重すぎるのは避けたい、そんな日にちょうどいい一皿です。

豚バラピーマンの春雨炒め｜Instagram（＠_tsumsak_）軽やかに整える「豆乳ヨーグルトサラダ」

切り干し大根とアボカドを合わせた、食感も楽しいサラダ。

豆乳ヨーグルトのやさしい酸味が全体をまとめてくれます。



さっぱりしつつもコクがあり、朝食や副菜としても取り入れやすい一品。食欲が落ちやすい時期でも食べやすいので、軽く食べたい日や、食事バランスを整えたいときにもおすすめです。

豆乳ヨーグルトサラダ｜Instagram（＠toko_tanaka）さっぱりコクうま「梅だれサバ蒲焼き」

梅干しなどは塩分やクエン酸を含み、汗で失われやすい塩分補給や疲労回復の食材としても定番ですよね。

＠yukicafe_27さんが紹介するレシピは、香ばしく焼いたサバに、甘酸っぱい梅だれを絡めたさっぱり系おかず。

コクがありながらも後味は軽く、食欲が落ちがちな日でも食べやすい仕上がりに。



ごはんにのせて丼にするのもおすすめ。大葉を添えることで、さらに爽やかな風味がプラスされます。

梅だれサバ蒲焼き｜Instagram（＠yukicafe_27）気力ゼロの日の味方「冷凍みそ汁ストック」

「作るのがしんどい」そんな日に頼れるのが、味噌汁の簡単ストックです。野菜と味噌を一緒に冷凍しておけば、お湯を注ぐだけで一杯完成します。



具だくさんにしておくと満足感もアップ！

朝や忙しい日でも、温かいものを手軽に取り入れられるのがうれしいポイントです。



しかも味噌汁は、水分や塩分を補いやすく、発酵食品を気軽に取り入れられるのも魅力のひとつ。暑さで食欲が落ちやすい時期の食事にもおすすめです。

冷凍みそ汁ストック｜Instagram（＠yun_recipe365）

がんばりすぎない“ゆる習慣”でバテ対策をしよう！

気温が上がり始めるこの時期は、知らないうちに体に負担がかかりやすいもの。

油断していて、熱中症になってしまった…という人も多いのではないでしょうか。だからこそ、無理をせず“食べやすいものを選ぶ”ことが大切です。



さっぱりしたもの、しっかり食べられるもの、そして頼れるストック。その日のコンディションに合わせて、うまく取り入れてみてください。



少しの工夫で、ぐっとラクに過ごせるはずです。