Aimer、「ソードアート・オンライン」家庭用ゲーム最新作『Echoes of Aincrad』主題歌「Live to Survive」7月1日デジタルリリース決定！

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Aimerが、7月9日に発売される「ソードアート・オンライン」家庭用ゲーム最新作『Echoes of Aincrad』（エコーズオブアインクラッド）の主題歌を担当することが決定した。

2013年より続く超人気ゲームシリーズの主題歌として、作品ファン・スタッフが熱望した「Aimer×ソードアート・オンラインシリーズ」のタッグが遂に実現！主題歌のタイトルは、「Live to Survive」（ヨミ：リヴトゥサヴァイブ）となる。

「ゲームオーバー＝現実での死」のデスゲームへと変貌してしまった、浮遊城《アインクラッド》の世界に囚われたプレイヤーたちの悩みや葛藤、そして生き残るためにもがく姿を描いた、本作のための描き下ろし楽曲となっており、『Echoes of Aincrad』、そして『Echoes of Aincrad』の一部製品に収録される長編プロモーションアニメ映像『Unanswered//butterfly』の主題歌として起用されている。

「Live to Survive」は7月1日にデジタルシングルとしてリリースが決定！日本語・英語の2バージョンとインストゥルメンタルが収録されている。ぜひゲームとあわせて楽しんでほしい。

＜Aimerコメント＞

このたび、「ソードアート・オンライン」家庭用ゲーム最新作「Echoes of Aincrad」主題歌を担当させていただきました、Aimerです。「Live to Survive」、ゲームをプレイするみなさんの心拍を一段と上げられるような楽曲に仕上がったと思います。日本語、英語と、2つのバージョンを歌った曲はわたしにとっても初めてです。どちらもゲームと共に、楽しんで聴いていただけたらうれしいです。

Aimer デジタルシングル

●配信情報

「Live to Survive」

7月1日発売

事前登録はこちら

https://Aimer.lnk.to/LivetoSurvive_paps

●作品情報

「Echoes of Aincrad」



発売日 2026年7月9日（木）※STEAM®：7月10日（金）

対応プラットフォーム PlayStation®5/Xbox Series X|S/STEAM®

プレイ人数 1人

「Echoes of Aincrad」とは世界初のフルダイブ型MMORPG《ソードアート・オンライン》。

仮想空間に意識ごとダイブして味わう冒険は、多くのプレイヤーを惹きつけた。しかし、この仮想世界はゲーム内での死が現実世界の死となるデスゲームへと変貌してしまう。閉じ込められた無数のプレイヤーの中には、「あなた」の姿もあった。現実よりも残酷なこの世界で、「あなた」は共に冒険をしたことがあるβテスターのイオリと再会する。浮遊城《アインクラッド》を舞台に繰り広げられる、死と隣り合わせの仮想世界に囚われたプレイヤー達の悩みや葛藤を描く始まりのRPG。

＜Aimerプロフィール＞

Aimer（エメ）

15歳の頃、歌唱による喉の酷使が原因で突如声が出なくなるアクシデントに見舞われるも、数年後には独特のハスキーで甘い歌声を得ることとなる。2011年にシングル「六等星の夜」でメジャーデビュー。

代表曲「蝶々結び」などを収録した4thアルバム「daydream」を2016年9月にリリースし、各種配信チャート1位を獲得し、CDショップ大賞2017準大賞も受賞。2019年には16枚目のシングル「I beg you / 花びらたちのマーチ / Sailing」をリリースし、自身初のオリコン週間シングルランキング初登場1位を記録する。

2022年にはテレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編オープニングテーマ・エンディングテーマ「残響散歌/朝が来る」をリリースし、Billboard JAPAN “JAPAN HOT 100”にてBillboard JAPAN史上最高記録となる7週連続の1位を記録、総合ソング・チャート年間総合首位を獲得。

2022年末、「第64回 輝く！日本レコード大賞」にて、《第64回日本レコード大賞 特別賞》を受賞し、「第73回NHK紅白歌合戦」への初出場を果たす。

2024年、5年ぶりとなる海外ワンマンツアーにて、日本人ソロアーティストとなる”上海メルセデス・ベンツアリーナ2Daysワンマンライブ開催”を達成した。

』日本国内・海外を問わず、その実力と人気を博す女性アーティスト。

©2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project©Bandai Namco Entertainment Inc.

関連リンク

Aimer オフィシャルサイト

https://www.aimer-web.jp/