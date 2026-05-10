5月9日、Kアリーナ横浜で開催された『Kstyle PARTY 2026』にCLOSE YOUR EYESが出演。エネルギッシュなパフォーマンスで会場を盛り上げた。

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CLOSE YOUR EYESは日本人メンバー１人を含む、７人組ボーイズグループ。サバイバルオーディション番組『PROJECT 7』から誕生し、2025年４月にデビュー。今年ソウルでの初の単独コンサートを開催し、4月には1stデジタルシングル『OVEREXPOSED』をリリースしている。また、メンバーのマージンシャンは現在活動を一時中断している。

ケンシン「これからも温かく見守ってください」

スーツスタイルに身を包んだメンバーたちがステージに登場すると、一曲目は「X」を披露。ケンシンのスムースなダンス、メガネをかけたキョンべの繊細なボーカルと、デビューから1年を経て培ったパフォーマンス力で会場を魅了し、「POSE」ではムードあるラップと心地よいボーカルのそれぞれで成熟したスキルを発揮していく。

歓声の中、リーダーのミヌクが「本当にたくさんの方々が来てくれましたねー！ありがとうございます！」と話すと、メンバーも大盛り上がり。直前に披露した最新曲「Pose」は今回が日本では初パフォーマンス。ミヌクとヨジュンが作詞に参加したそうで、ミヌクは「僕たちのエネルギーが届くように、すごく悩んで書きました！たくさん愛してくださいね」と伝える。またダンスの制作にはケンシンが関わっており、キョンべの「ポイントダンスを見せてくれませんか？」から中央で実際に振り付けを披露すると、メンバーは「カッコいい！」と大絶賛。

キョンべが「まだまだステージは続きます！もっともっと盛り上がっていきましょう！」と投げかけると、「All My Poetry」へ。曲調にマッチしたソンミンの優しい歌声、伸びやかなスンホのボーカルでシックなステージを作り上げ、「How To Dance」ではひとりひとりの表現力があるからこそ成り立つ、ストーリーが見えるような振り付けでファンを楽しませる。

続くMCでは、スンホが直前に披露した「All My Poetry」「How To Dance」の韓国語タイトルに触れ、ケンシンがどちらにもロマンティックな意味が込められていると解説。さらにスンホが「僕たち、デビューして1年が経ちましたが、これからもっと日本での活動をしたいと思います！期待してくださーい！」と話し、ケンシンは「これからもCLOSE YOUR EYESのこと、温かく見守ってくださいね！約束ですよー！」と元気に投げかけると、全員で小指を立てファンとしっかり約束をする。

そしてケンシンはステージの前にいつもメンバーで「ヒミヒミ（韓国語で力という意味の“ヒム”を二回繋げた言葉）」と叫んでいると話し、ヨジュンが「みなさんが一緒に叫んでくれたら大きな力になると思います！」と伝えると、会場からは「ヒミヒミー！」とかわいらしい声が上がる。そんな客席からのパワーを受けながら次のステージのためにメインステージに戻ると、スンホは頬ハート、ソンミンとヨジュンは投げキッスでカメラを通してファンに愛を届けた。

続いて披露したのは「Snowy Summer」。ポップなサウンドにのせて軽やかなパフォーマンスを繰り広げる中、スンホがミヌクの両頬を指でツンと挟むキュートな場面も。そして最後の曲「Paint Candy」ではソンミンとヨジュンのペアダンス、ケンシンのウインクなど、パワフルさに愛らしさと、くるくると多彩な魅力を見せつける。「またねー！」「大好きだよー！」とファンに感謝を伝えながらステージを終えたかと思いきや、まさかの帰る方向を間違えるというキュートな一面を見せ、パフォーマンスを締めくくった。

視聴者からは「ビジュアルいい」「イケメン集団」「ケンシンまたイメージ違っていい！」「めっちゃ成長した」「ケンシンめちゃくちゃイケメンになってる！」「色気やばい」「18歳でこの色気」「スーツ最高」「ケンシン頑張ってるー」「ギョンべのメガネ最高」「本当全員ビジュいい」と、称賛の声が集まった。

（セットリスト）

1 X

2 POSE

3 All My Poetry

4 How To Dance

5 Snowy Summer

6 Paint Candy

（『Kstyle PARTY』／ABEMA K-POPチャンネル）