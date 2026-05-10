令和ロマンくるま、公開リハ特典中止めぐる騒動を謝罪「結論、僕が全部間違ってました！」
お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしごだか）が10日、自身のXを更新。令和ロマンの単独ライブ『RE:IMWAROMAN』のリハーサル観覧特典をめぐる騒動について、謝罪した。
【全身ショット】すごい…全身ブラックの衣装で登場した高比良くるま
くるまは「RE:REIWA ROMAN SSロマン席・Sロマン席をご購入のお客様へ」と題し、「この度は特典の変更、及び不誠実な対応により不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ございませんでした！」と謝罪。
続けて「『リハ観覧中止』は僕が言い出しました！元々 特典は運営に丸投げしてしまっていて、こちらもあまり何するか想定せずに『リハ観覧』をつけてしまってました！そして本番が近づいてきて、』リハと言っても音楽とか無いから、一旦出ていってトークするくらいしかできないし、開場時間より前に来てもらっちゃったら本番までだいぶ間空いて、本番で疲れちゃうんじゃない？』って心配になっちゃいました！そして運営陣に意見を聞いたら『リハ目当てのお客様はそんなにいないだろうから、代わりの特典をつけよう』という結論になり、とりあえず』リハ観覧中止』の映像を撮りました！」と公開リハ特典の中止に至った経緯を説明した。
また「この時、僕らは『払い戻しはする』と思って撮ってました！」と中止後の対応に行き違いがあったとし、「でも実際は各事務所の調整とかあったみたいで、『払い戻し無し』で発表されてしまって、すぐに払い戻すようお願いしたんですが、そっから騒動になったため、さらに膨大な調整が必要だったようで、情報も錯綜し、とってもお待たせしてしまいました！」と説明した。
そして「結論、僕が全部間違ってました！」「ネタだけでお金取ってると自惚れていました！これはナメてると思われても仕方がありません！お金に関することが苦手なクセに一丁前に判断してしまいました！」とつづったくるま。
「とにかくケムリ先生と吉本興業さんは全く悪くないので、そちらに問い合わせるのはやめてください！」と呼びかけ、「失った信頼は取り戻せないので、とにかく当日はネタを頑張ります！よろしくお願いします！」と締めくくった。
令和ロマンは、16日に神奈川・Kアリーナで行われる単独ライブ『RE:IMWAROMAN』のSSロマン席・Sロマン席において、当初リハーサル観覧付きで販売したが、その後特典のリハーサル観覧が中止され、払い戻しがないとして物議に。そして9日、代替特典と払い戻しが発表された。
【全身ショット】すごい…全身ブラックの衣装で登場した高比良くるま
くるまは「RE:REIWA ROMAN SSロマン席・Sロマン席をご購入のお客様へ」と題し、「この度は特典の変更、及び不誠実な対応により不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ございませんでした！」と謝罪。
続けて「『リハ観覧中止』は僕が言い出しました！元々 特典は運営に丸投げしてしまっていて、こちらもあまり何するか想定せずに『リハ観覧』をつけてしまってました！そして本番が近づいてきて、』リハと言っても音楽とか無いから、一旦出ていってトークするくらいしかできないし、開場時間より前に来てもらっちゃったら本番までだいぶ間空いて、本番で疲れちゃうんじゃない？』って心配になっちゃいました！そして運営陣に意見を聞いたら『リハ目当てのお客様はそんなにいないだろうから、代わりの特典をつけよう』という結論になり、とりあえず』リハ観覧中止』の映像を撮りました！」と公開リハ特典の中止に至った経緯を説明した。
そして「結論、僕が全部間違ってました！」「ネタだけでお金取ってると自惚れていました！これはナメてると思われても仕方がありません！お金に関することが苦手なクセに一丁前に判断してしまいました！」とつづったくるま。
「とにかくケムリ先生と吉本興業さんは全く悪くないので、そちらに問い合わせるのはやめてください！」と呼びかけ、「失った信頼は取り戻せないので、とにかく当日はネタを頑張ります！よろしくお願いします！」と締めくくった。
令和ロマンは、16日に神奈川・Kアリーナで行われる単独ライブ『RE:IMWAROMAN』のSSロマン席・Sロマン席において、当初リハーサル観覧付きで販売したが、その後特典のリハーサル観覧が中止され、払い戻しがないとして物議に。そして9日、代替特典と払い戻しが発表された。