再三決定機を創出した久保建英がまさかの早期交代…土壇場のPK弾で追いついたソシエダはベティスと２−２ドロー
現地時間５月９日に開催されたラ・リーガの第35節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダがベティスとホームで対戦した。
久保が２試合ぶりに先発に復帰したソシエダは３分、６分と立て続けにピンチを招くも、GKレミロのセーブとシュートミスで難を逃れる。
８分には、右サイドに入った久保のスルーパスからビッグチャンスが到来。しかし、オスカールソンのパスがバレネチェアに合わず、シュートまで持ち込めない。
36分にも、久保が絶妙な浮き球のパスで絶好機を創出したが、オスカールソンのボレーは相手GKがセーブ。そのこぼれ球を狙ったセルヒオ・ゴメスのシュートはポストに嫌われる。
迎えた39分、カットインからアントニーにゴラッソを叩き込まれ、先制を許す。
後半開始早々の47分にも、アブデにドリブルで持ち込まれて追加点を献上する。
２点を追う展開で、久保は54分にまさかの早期交代となる。
その後は一方的に押し込んだソシエダは80分、セルヒオ・ゴメスの鋭いクロスをオスカールソンがねじ込み、ようやく１点を返す。
さらに90分、バレネチェアのクロスがハンド誘発してPKを獲得。これを主将のオジャルサバルが決めて同点を追いつく。
その後もチャンスを作り出したソシエダだが、勝ち越し点は奪えず、２−２でドロー。リーグ戦５試合未勝利となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」
久保が２試合ぶりに先発に復帰したソシエダは３分、６分と立て続けにピンチを招くも、GKレミロのセーブとシュートミスで難を逃れる。
８分には、右サイドに入った久保のスルーパスからビッグチャンスが到来。しかし、オスカールソンのパスがバレネチェアに合わず、シュートまで持ち込めない。
迎えた39分、カットインからアントニーにゴラッソを叩き込まれ、先制を許す。
後半開始早々の47分にも、アブデにドリブルで持ち込まれて追加点を献上する。
２点を追う展開で、久保は54分にまさかの早期交代となる。
その後は一方的に押し込んだソシエダは80分、セルヒオ・ゴメスの鋭いクロスをオスカールソンがねじ込み、ようやく１点を返す。
さらに90分、バレネチェアのクロスがハンド誘発してPKを獲得。これを主将のオジャルサバルが決めて同点を追いつく。
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