パスが冴えわたった久保。(C)Getty Images

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　現地時間５月９日に開催されたラ・リーガの第35節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダがベティスとホームで対戦した。

　久保が２試合ぶりに先発に復帰したソシエダは３分、６分と立て続けにピンチを招くも、GKレミロのセーブとシュートミスで難を逃れる。

　８分には、右サイドに入った久保のスルーパスからビッグチャンスが到来。しかし、オスカールソンのパスがバレネチェアに合わず、シュートまで持ち込めない。

　36分にも、久保が絶妙な浮き球のパスで絶好機を創出したが、オスカールソンのボレーは相手GKがセーブ。そのこぼれ球を狙ったセルヒオ・ゴメスのシュートはポストに嫌われる。

　迎えた39分、カットインからアントニーにゴラッソを叩き込まれ、先制を許す。
 
　後半開始早々の47分にも、アブデにドリブルで持ち込まれて追加点を献上する。

　２点を追う展開で、久保は54分にまさかの早期交代となる。

　その後は一方的に押し込んだソシエダは80分、セルヒオ・ゴメスの鋭いクロスをオスカールソンがねじ込み、ようやく１点を返す。

　さらに90分、バレネチェアのクロスがハンド誘発してPKを獲得。これを主将のオジャルサバルが決めて同点を追いつく。

　その後もチャンスを作り出したソシエダだが、勝ち越し点は奪えず、２−２でドロー。リーグ戦５試合未勝利となった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部
　
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