再三決定機を創出した久保建英がまさかの早期交代…土壇場のPK弾で追いついたソシエダはベティスと２−２ドロー

再三決定機を創出した久保建英がまさかの早期交代…土壇場のPK弾で追いついたソシエダはベティスと２−２ドロー