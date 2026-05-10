女優瀬戸朝香（49）が9日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分＝関西ローカル）に出演。長男と長女の留学について語った。

瀬戸は同番組で、ダウンタウン浜田雅功（62）と31年ぶりに共演。浜田が「お休みみたいなん（みたいなのを）、されてたでしょ？」と聞くと、瀬戸は「育児に専念してた期間もあったんで。ちょこちょこ、やってたんですけど、連ドラ自体は7年やってなかったんですよ」と返した。

瀬戸は2007年に俳優井ノ原快彦と結婚し、2010年に長男、2013年に長女が誕生。「子どもたちが留学しちゃったんですね。下の子も後を追っかけるように留学しちゃったのをきっかけに、去年ぐらいから…」と本格的に仕事復帰したことを説明した。

子どもたちについては、「この春で高校2年生になった男の子と、下が中学に上がりました。息子が中1の時に留学して、娘は4つ離れてるんですけど、5年生で行きました」と明かした。

これに、浜田が「すごい、早くない？ それは自分の意志でってこと？」と質問。瀬戸は「道は作ったんですけど、『こういう選択肢もあるよ』って。でも最終的には『自分で決めなさい』って言って。そしたら『僕、行く』って言って、小学校の時に決めました。すごい自立してます」と語った。

長男の留学当初について、「めちゃくちゃ寂しかったですよ、最初。異性を手放す…息子を手放すって結構な事なんですよ。だからもう、最初は私は、心の中で反対してたんですけど、最終的に本人が決めちゃったから。もう応援するしかないなと。泣いて泣いて…もう泣いて泣いての日々でしたよ」と回顧。

浜田が「選択肢を与えて、こっち（留学）を取ったからって泣かれてもさ、息子にしたら…」と苦笑すると、瀬戸は「息子の前では泣いてないですよ。その時は娘がいたから」と話していた。