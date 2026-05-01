ブンデスリーガ 25/26の第33節 シュツットガルトとレーバークーゼンの試合が、5月9日22:30にMHPアレーナにて行われた。

シュツットガルトはエルメディン・デミロビッチ（FW）、クリス・ヒューリッヒ（MF）、デニス・ウンダブ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレーバークーゼンはパトリック・シック（FW）、クリスチャン・コファン（FW）、イブラヒム・マザ（MF）らが先発に名を連ねた。

その直後の1分に試合が動く。レーバークーゼンのクリスチャン・コファン（FW）のアシストからアレイクス・ガルシア（MF）がゴールを決めてレーバークーゼンが先制。

しかし、5分シュツットガルトが同点に追いつく。ニコラス・ナーティ（MF）のアシストからエルメディン・デミロビッチ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに45+7分シュツットガルトが逆転。マクシミリアン・ミッテルシュテット（DF）がPKを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とシュツットガルトがリードしてハーフタイムを迎えた。

58分シュツットガルトが追加点。デニス・ウンダブ（FW）がゴールで3-1。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。3-1で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。シュツットガルトが3-1で勝利した。

なお、シュツットガルトは80分にクリス・ヒューリッヒ（MF）、90+7分にティアゴ・トマス（FW）に、またレーバークーゼンは90+9分にエセキエル・パラシオス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-10 00:40:20 更新